Бывшая жена, сын или родители: кому придется выплатить долг умершего рэпера Паши Техника

С умершего рэпера Паши Техника пытаются взыскать 20 тысяч рублей за пропаганду наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Сайт «Страсти» в беседе с юристом Викторией Шабановой узнал, кому придется оплатить штраф, который висит на артисте с весны этого года.

По словам руководитель юридической компании, после смерти Паши Техника у него будет открыто наследственное дело. С принятием наследственного имущества, движимого или недвижимого, наследникам перейдут и долги. В случае если наследственное имущество превышает стоимость задолженности, то долги придется гасить близким рэпера.