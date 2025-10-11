Бывшая жена, сын или родители: кому придется выплатить долг умершего рэпера Паши Техника
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
С умершего рэпера Паши Техника пытаются взыскать 20 тысяч рублей за пропаганду наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). Сайт «Страсти» в беседе с юристом Викторией Шабановой узнал, кому придется оплатить штраф, который висит на артисте с весны этого года.
По словам руководитель юридической компании, после смерти Паши Техника у него будет открыто наследственное дело. С принятием наследственного имущества, движимого или недвижимого, наследникам перейдут и долги. В случае если наследственное имущество превышает стоимость задолженности, то долги придется гасить близким рэпера.
Если они этого не сделают, то организация, которая взыскивала долг с Паши, обратится в суд и взыщет долг с наследников, но только, помимо самого долга, им еще придется оплатить и судебные издержки. Так что в этой ситуации лучше погасить долги добровольно.
Виктория Шабанова
Юрист, руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры»
