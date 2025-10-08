Менее чем за две недели сумма долга выросла почти в шесть раз: ФНС выставила новый счет Валерии Чекалиной

Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила новые требования к блогерше Валерии Чекалиной, обвиняемой в выводе денежных средств за границу. Менее чем за две недели сумма долга выросла почти в шесть раз, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, до повышения марафонщица была должна государству 28 млн 628 тысяч рублей. Эта сумма была актуальна для 25 сентября.

На сегодняшний день Чекалина должна уже 168 млн 812 тысяч рублей. Таким образом, долг увеличился более чем на 140 миллионов рублей за короткий срок. В чем причина такого скачка, пока не известно.

Сейчас Лерчек находится под домашним арестом, дожидаясь завершения расследования по своему уголовному делу. Несмотря на то что блогерше вынесли достаточно щадящую меру пресечения, она все равно жалуется на условия содержания. Чекалина заявила, что на фоне последних событий у ее детей начались проблемы со здоровьем, которые можно решить только поездкой в санаторий.