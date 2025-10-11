Пропаганда наркотиков*: с мертвого рэпера Паши Техника пытаются взыскать 20 тысяч рублей

За рэпером Пашей Техником, который умер весной этого года в Таиланде, числится задолженность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.

В отношении артиста возбуждено исполнительное производство. Поводом стала пропаганда наркотиков* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) в двух треках исполнителя. В качестве штрафа по административному правонарушению ему было необходимо выплатить 20 тысяч рублей.

40-летний рэпер весной попал в реанимацию на таиландском Пхукете. Павла госпитализировали с сильным отравлением. Долгое время врачи боролись за жизни российского артиста, но спасти его все-таки не удалось. Причиной смерти Техника стала инфекция.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Паши Техника обратилась к рэперу Vacio. Она посоветовала исполнителю лечить голову после хайпа на госпитализации.

