Глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что артист Александр Ревва «не мужчина»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что не считает артиста Александра Ревву мужчиной. Он заявил, что займется отменой его ближайшего концерта в Москве. Об этом глава ФПБК рассказал порталу «Страсти».

После череды отмененных выступлений в России артист, исполняющий песни под псевдонимом Артур Пирожков, анонсировал новый сольник. Он должен состояться в столице 17 ноября, билеты на шоу стоят от 5 до 18 тысяч рублей. По словам Бородина, из-за отсутствия санкций Ревва, действительно, может собирать поклонников на территории страны, но это вряд ли поможет ему восстановить карьеру.

«В нашей стране в отношении Реввы санкций нет никаких. Он уехал после начала СВО, был в другом месте, а потом с помощью чьей-то руки этот человек вернулся обратно в Россию. Никто не соизволил провести проверку. Уголовного дела нет, поэтому он может проводить какие-то концерты. Но люди у нас все понимают. Когда эти артисты выезжают, часть поклонников остается с ними, но есть те, кто их просто не поддерживает. Допустим, берем Арбенину, у которой не было никакой позиции. И когда она поехала на Дальний Восток, народ ее там не принял. Начались протесты, концерты, которые она там запланировала, сорвались. Общественное порицание никто не отменял. И думаю, что бы Ревва сейчас ни заявил, люди будут возмущаться. Недовольны будут те, у кого дети, отцы, сыновья, мужья, родственники находятся в зоне специальной военной операции», - заявил Виталий Николаевич.

Глава ФПБК отметил: возвращение Реввы стало возможно благодаря тому, что ему дали разрешение в «кабинетах». То же произошло и с певцом Филиппом Киркоровым, который лишился эфиров и выступлений после участия в «голой» вечеринке в конце декабря 2023 года. Он отправился в Донбасс, публично извинился и смог вновь вернуться к работе на ТВ.

«Я считаю, что Ревва - предатель. Это друг Зеленского (Владимира Зеленского, президента Украины - прим.), и он не заслуживает никакого уважения. Я ему сам написал и просил обозначить позицию по поводу СВО. У него вообще нет никакой позиции. Была изначально, когда он раскритиковал СВО, вот она и осталась. А решение вернуть его приняли в каких-то там кабинетах. Мы ведь прекрасно понимаем, что без благословения у него бы это не получилось. Из того же Филиппа Киркорова чуть ли не героя делают, везут его в Донбасс, снимают целый фильм, как он ехал по дороге смерти. Я, конечно, смеялся, потому что мы там сами практически каждые 2-3 месяца катались», - отметил Бородин.

Виталий Николаевич считает, что возвращение выгодно Ревве из-за денег, так как только в России он может получать большие гонорары. Но при этом поддерживать СВО артист не собирается.

«По идее он должен находиться в зоне СВО, до конца поддерживать наших ребят, дать концерт. Но он не поедет. У него где-то недвижимость за границей. Он боится получить санкции. Все эти сбежавшие артисты Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), Пугачева, Меладзе неинтересны на Западе, и им там никто не будет платить гонорары такие, какие платили здесь. Они в Европе стоят три копейки. Их цена – 100 долларов. В России они зарабатывают миллионы. И нашу страну они рассматривают как кормушку. А вот когда нужно поддержать Россию в трудную минуту, их почему-то нет», - поделился мнением глава ФПБК.

Бородин будет писать обращение, чтобы концерт Александра Реввы отменили. Он считает, что этот артист не должен зарабатывать в России.

«Ревва - какой-то там комедийщик. Вчера еще вел Comedy Club, а сегодня уже запел. Какое к нему отношение? Для меня он просто не мужчина. И эта позиция не изменится. Мы как к этим предателям относились без уважения, так и будем. Напишем обращение, чтобы ему не давали проводить этот концерт», - сообщил Виталий Бородин.

Ранее глава ФПБК рассказал о незаконном строительстве Филиппа Киркорова в центре Москвы.