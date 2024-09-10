«Бизнес-проект»: Соседов заявил, что КВН потерял успех у зрителей еще до смерти Маслякова

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о будущем телевизионной юмористической игры КВН. Напомним, что 8 сентября умер бессменный ведущий программы Александр Масляков.

Соседов признался, что не был знаком с Масляковым. Он назвал его шоу «бизнес-проектом», который давно потерял успех у зрителей.

«Мне никогда не был интересен его КВН. Считаю, что это был успешный бизнес-проект с мощной государственной и спонсорской поддержкой. Не верю, что у него в последние два десятилетия был большой зрительский успех. Успех у него был в 60-е годы, когда он только начинался, ну и, может быть, некоторое время в 90-е», – высказался критик.

Ранее кинокритик назвал имя нового потенциального ведущего КВН после смерти Маслякова. Александр Горбунов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о том, что передача будет выходить в эфир, но претерпит определенные изменения.

Также стало известно, кому достанется богатое наследство покойного Александра Маслякова. Оказалось, что он заранее решил важные вопросы, когда узнал о серьезном диагнозе.