Кинокритик назвал имя нового потенциального ведущего КВН после смерти Маслякова

Накануне стало известно о смерти Александра Маслякова. Программа КВН осталась без своего легендарного ведущего. Кинокритик Александр Горбунов уверен, что передача будет выходить в эфир, но претерпит определенные изменения.

Эксперт уверен: КВН сохранит прежнюю популярность. Проект, по его словам, не превратился «в музейную пыль», благодаря различным экспериментам. Передача стабильно собирает свою аудиторию и до сих пор остается в прайм-тайме. Горбунов считает, что не приходится говорить о скачке популярности КВН, но проект сохранит свои позиции, уверен он.

Кинокритик считает, что основным ведущим программы станет Александр Масляков-младший, которого отец своевременно ввел в проект. За эти годы сын мэтра сумел себя зарекомендовать.

«Вероятно, периодически будут брать отдельных ведущих для определённых выпусков. Например, Ивана Урганта могут вернуть на Первый канал», — предположил критик в разговоре с Абзацем.

Он предположил, что в будущем проект расширится и выйдет за рамки привычного формата. На базе КВН могут создать сеть детских лагерей, мастер-классов или фестиваль для фильмов комедийного жанра.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов предрек провал концертов телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Европе. Он считает, что баснословных денег им ждать не стоит, да и подобные шоу могут негативно сказаться на попытках звезды «Елок» вернуться на российское телевидение.