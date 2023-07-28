Биохимик Мария Кулешова: почему из-за водопроводной воды кожа раздражается и шелушится

Наличие в водопроводной воде примесей в виде солей, активного хлора и других вредных химических веществ, часто приводит к таким проблемам с кожей, как сухость, зуд и сыпь. Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Мария Кулешова рассказала порталу «Страсти», какие у этого могут быть причины и что с этим делать.

По словам специалиста, основной причиной раздражений часто становится высокое содержание в воде хлора — дезинфицирующего средства, которое используется для уничтожения вредных бактерий и вирусов. Хлор, как известно, разрушает естественную жировую пленку на теле, что в последствии взывает сыпь, зуд, перхоть и шелушение. Согласно научной работе, опубликованной в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения в 2019 году, именно хлор приводит к раздражению кожи и экземе у детей.

«Другой фактор, вызывающий различные поражения кожи, — жесткость воды, уровень которой определяется содержанием солей кальция и магния. Такая вода может забивать поры, усугубляя симптомы экземы и атопического дерматита. Кроме того, жесткая вода плохо смывает мыло с кожи, что приводит к образованию мыльной соли», - поясняет Мария Кулешова.

В дополнение к хлору и солям жесткости вода может содержать и другие загрязняющие вещества. Например, железо и тяжелые металлы могут попадать в воду из труб, а пестициды, гербициды и другие химические вещества — из почвы.

Лучше всего о состоянии воды расскажет ее подробный лабораторный анализ, который поможет точно определить наличие примесей и подобрать соответствующее очистительное оборудование, отмечает специалист.

Если поражения на коже появляются от воды, то помочь справиться с проблемой может система фильтрации. Крема и мази, которые назначают врачи, избавят от симптомов, а качественная доочистка устранит причину раздражения.

Ранее мы рассказывали, как вода может влиять на состояние и здоровье волос. Также рекомендуем прочесть материал о том, что такое pH воды и какое отношение он имеет к нашему самочувствию.