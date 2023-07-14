рН воды: что это такое и как он влияет на наше здоровье

рН воды — это показатель того, насколько кислой или щелочной она является. В целом рН — один из самых важных параметров при определении качества питьевой воды. Экстремальные значения могут повлиять на вкус воды и даже на состояние здоровья. О том, на что влияет pH-уровень воды, как измерить и привести этот показатель к нейтральному, рассказала порталу «Страсти» Мария Кулешова, эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР».

«Шкала баланса рН рассчитывается от 0 до 14, где рН 7 взят за нейтральный уровень. Значение рН ниже 7 указывает на кислотность, выше — на щелочность воды. Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует рН-диапазон питьевой воды от 6,5 до 8,5», - поясняет специалист.

Как потребление воды с низким или высоким pH влияет на здоровье

Эрозия эмали. Вода с низким рН (кислая вода) со временем может ослабить зубную эмаль, делая зубы более восприимчивыми к кариесу. Особенно важно избегать длительного воздействия сильнокислой воды (рН менее 3) или сладких газировок, так как они могут и вовсе разрушить защитный слой эмали на зубах.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Ферменты, ответственные за расщепление пищи, функционируют в определенных диапазонах рН. Питьевая вода с чрезвычайно низким или высоким уровнем рН может нарушить работу этих ферментов, что приведет к проблемам с пищеварением. Также сильнокислая вода может раздражать слизистую оболочку, провоцируя изжогу, кислотный рефлюкс и расстройство желудка.

Минеральный дисбаланс. Кислая вода вымывает из организма, например, кальций и магний, что может грозить дефицитом минералов. С другой стороны, высокощелочная вода может привести к их чрезмерному потреблению, а это также нарушит баланс в организме.

Влияние на здоровье мочевыводящих путей. Сильнокислая вода может способствовать образованию определенных типов камней в почках. Однако важно отметить, что другие факторы, такие как диета и общий уровень гидратации, также влияют на эти процессы.

«Стоит подчеркнуть, что человеческий организм обладает замечательной способностью поддерживать свой внутренний рН-баланс. Кратковременное воздействие воды со слегка пониженным или высоким уровнем рН вряд ли отразится на его состоянии. Однако следует избегать постоянного потребления такой воды, чтобы предотвратить возможные осложнения здоровья», - подчеркивает Мария Кулешова.

Как исправить рН-уровень воды дома

Этот показатель воды обычно измеряется с помощью рН-метра, тест-полосок или титрования.

В домашних условиях рН питьевой воды можно регулировать с помощью специальных фильтров.

Для понижения кислотности используют картриджи-минерализаторы. Проходя через такой фильтр, вода обогащается полезными щелочными элементами и становится нейтральной.

Сдвинуть уровень рН в сторону повышения кислотности поможет фильтр обратного осмоса, мембраны которого уменьшают содержание минералов в воде. Также подкисляют воду ионообменные материалы природного или синтетического происхождения. Например, ионообменная смола, которая входит в состав специальных кассет для фильтров-кувшинов, заключила специалист.

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