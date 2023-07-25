Эксперт-биохимик Кулешова: как жесткая вода влияет на здоровье волос

Качество водопроводной воды напрямую влияет на здоровье волос и может как улучшить их состояние, так и ухудшить. Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «БАРЬЕР» Мария Кулешова рассказала порталу «Страсти», как жесткая вода воздействует на волосы.

По словам специалиста, жесткая вода истончает структуру волос, делая их ломкими и сухими. Жесткой называется вода с высоким содержанием таких минералов как кальций и магний.

«Когда они смешиваются с шампунем и кондиционером, то оставляют осадок на волосах, что делает их тусклыми и непослушными. Также мытье жесткой водой может негативно повлиять на состояние кожи головы и привести к перхоти», - поясняет Мария Кулешова.

Согласно исследованию из Международного журнала трихологии, жесткая вода может вызвать ломкость и истончение волос. Были исследованы волосы 100 женщин, проживающих в разных географических районах с разной степенью жесткости воды.

Специалисты обнаружили, что женщины, живущие в районах с жесткой водой, имели более высокую частоту ломкости и истончения волос по сравнению с женщинами, живущими в районах с мягкой водой.

Другое исследование, опубликованное в Journal of Cosmetic Science, показало, что жесткая вода может снизить эффективность косметических средств для мытья головы. В ходе исследования была проанализирована эффективность различных шампуней и кондиционеров в жесткой воде по сравнению с мягкой. Эксперты обнаружили, что шампуни и кондиционеры работают менее эффективно в жесткой воде и могут накапливаться и оседать на волосах.

«Самый простой способ защитить волосы от воздействия жесткой воды — использовать несмываемый кондиционер. Качественная уходовая косметика может помочь увлажнить волосы и предотвратить их истончение и ломкость. Однако это скорее «борьба с симптомами». А вот с решением проблемы поможет установка умягчителя воды. Такие фильтры удаляют из воды минералы, делая ее мягче, а волосы — здоровее и послушнее», - заключила эксперт-биохимик.

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