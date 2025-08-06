Baby face и ugly beauty: «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева назвала 2 востребованных типажа в модельном бизнесе

Анастасия Казанцева попала в топ-100 самых красивых женщин России. Модель рассказала в интервью сайту «Страсти», какими качествами надо обладать, чтобы попасть в этот список, а также раскрыла 2 самых востребованных типажа в сфере красоты.

По словам обладательницы титула «Мисс Дубай», критерии достаточно простые: возрастной ценз (от 18 до 35), желание проявляться, умение держаться на сцене, внешняя и внутренняя красота.

Что касается стандартов красоты, которые установились в мире сейчас, то Казанцева рассказал о 2 из них. Первый — это Baby face, а второй — ugly beauty.

«Сейчас есть два востребованных типажа: baby face (большие глаза, маленький носик, милая внешность — например, Синди Суини, Юлия Гаврилина) и ugly beauty (нестандартная красота с изюминкой — например, Аня Тейлор-Джой)», — поделилась Анастасия.

Ранее модель рассказала, сталкивалась ли она с харассментом на конкурсах красоты. По словам «Мисс Дубай», истории об этом перекочевали в разряд страшных баек.