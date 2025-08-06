«Байка из старых времен»: «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева раскрыла, бывает ли харассмент на конкурсах красоты
© Личный архив Анастасия Казанцева
Харассмент в модельном бизнесе — это байки из прошлого. Так заявила победительница конкурса «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева в беседе с сайтом «Страсти».
По словам модели, она слышала про случаи, когда к девушкам-конкурсанткам приставали на соревнованиях. Однако, как отметила Анастасия, в настоящее время этого нет.
Казанцева заявила, что сама лично не знает каких-либо конкретных инцидентов. Модель считает, что сейчас истории про харассмент используются для запугивания.
«Я слышала про такое, но, по моему мнению, это какая-то байка из старых времен, которой запугивали конкуренток. По крайней мере, я о таких случаях не знаю», — рассказала Анастасия.
Полное интервью с победительницей конкурса «Мисс Дубай» и певицей Анастасией Казанцевой вы можете прочитать по этой ссылке. Знаменитость поведала о модельном бизнесе и его закулисье.