«Байка из старых времен»: «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева раскрыла, бывает ли харассмент на конкурсах красоты

Харассмент в модельном бизнесе — это байки из прошлого. Так заявила победительница конкурса «Мисс Дубай» Анастасия Казанцева в беседе с сайтом «Страсти».

По словам модели, она слышала про случаи, когда к девушкам-конкурсанткам приставали на соревнованиях. Однако, как отметила Анастасия, в настоящее время этого нет.

Казанцева заявила, что сама лично не знает каких-либо конкретных инцидентов. Модель считает, что сейчас истории про харассмент используются для запугивания.

«Я слышала про такое, но, по моему мнению, это какая-то байка из старых времен, которой запугивали конкуренток. По крайней мере, я о таких случаях не знаю», — рассказала Анастасия.

Полное интервью с победительницей конкурса «Мисс Дубай» и певицей Анастасией Казанцевой вы можете прочитать по этой ссылке. Знаменитость поведала о модельном бизнесе и его закулисье.