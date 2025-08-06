«Шоу-бизнес — это муравейник»: победительница конкурса «Мисс Дубай» рассказала о моделинге и его закулисье

Если модельный бизнес кажется вам чем-то далеким и недоступным, то героиня нашего интервью развеет это представление. Анастасия Казанцева в 2024 году стала «Miss Dubai», получила титул «Miss World Russian Beauty», вошла в «Топ-100 самых красивых женщин 2023» и попала на обложку европейского Playboy. Она окунулась в мир глянца совсем недавно благодаря случайности. И, как оказалось, для этого совсем не требуются баснословные деньги, влиятельные связи и юный возраст. В беседе с сайтом «Страсти» Анастасия ответила на самые волнующие вопросы, связанные с этой сферой, а именно: как выбирают победительниц на конкурсах красоты, на что готовы участницы ради победы и бывают ли случаи харрасмента. Также Казанцева рассказала о своей карьере певицы, которая постепенно набирает обороты, о свадьбе в августе и о ДТП, из-за которого на нее обрушилась волна хейта в Сети.

— В одном из интервью вы говорили, что ваш путь в музыке был нелёгким. В чём заключались трудности?

Я выбрала путь творчества неслучайно: ещё с ранних лет ходила в музыкальную школу, окончила класс фортепиано с красным дипломом, в 9 лет играла концерт с симфоническим оркестром, ездила на международные конкурсы. Так и во взрослом возрасте не забросила музыку, но трансформировала ее в другой формат: вокал, моделинг, телевидение. Это точно был путь — с вопросами, сомнениями, ночами в студии и репетициями, когда сил уже не было. Но одновременно и с вдохновением, которое буквально не дает спать. Всё случилось не по волшебной случайности, а потому что я не могла не петь. Музыка — это мой воздух.

— Есть ли женская дружба в шоу-бизнесе? Или все конкуренты друг другу?

Стереотип о том, что в шоу-бизнесе женщины только конкурируют, не совсем справедлив. Конечно, индустрия требует амбиций, но это не отменяет человеческих связей и взаимной поддержки. У меня есть подруги в шоу-бизнесе — и среди певиц, и среди моделей. Мы обсуждаем проекты, делимся контактами, иногда даже помогаем друг другу с образами или съемками. Например, когда я выпускала «Ураган» — один из самых личных и эмоциональных треков, — я почувствовала, сколько на самом деле вокруг людей, которые искренне поддерживают. Кто-то первым выложил сторис, кто-то прислал честный фидбэк, кто-то просто обнял и сказал: «Это очень сильно». Это не конкуренция — это уважение к выбору быть настоящей и делать то, что чувствуешь. Я за такую женскую дружбу, в которой можно быть и сильной, и уязвимой, и при этом не бояться, что тебя кто-то подсидит.

— Как выглядит закулисье российского шоу-бизнеса? Что скрыто от камер и взглядов телезрителей?

Шоу-бизнес — это большой муравейник, где у каждого есть своя роль. Многие даже не представляют, сколько людей стоит за кадром того или иного проекта: звуковики, световики, декораторы, отдел монтажа и так далее. И далеко не все предпочитают находиться в свете софитов, но каждый знает своё дело «от и до».

Я особенно прочувствовала это, когда начала собирать «Народный клип» — это совсем неформальный проект, без съёмочных групп и больших бюджетов. Просто люди, которые откликнулись, захотели стать частью истории. Кто-то прислал видео с телефона, кто-то — трогательное сообщение, кто-то — свою историю. И всё это оказалось намного живее и честнее, чем любой постановочный кадр. В этом и есть настоящая изнанка индустрии — она держится на людях, которые делают всё от сердца.