«Шоу-бизнес — это муравейник»: победительница конкурса «Мисс Дубай» рассказала о моделинге и его закулисье
© Личный архив Анастасия Казанцева
Если модельный бизнес кажется вам чем-то далеким и недоступным, то героиня нашего интервью развеет это представление. Анастасия Казанцева в 2024 году стала «Miss Dubai», получила титул «Miss World Russian Beauty», вошла в «Топ-100 самых красивых женщин 2023» и попала на обложку европейского Playboy. Она окунулась в мир глянца совсем недавно благодаря случайности. И, как оказалось, для этого совсем не требуются баснословные деньги, влиятельные связи и юный возраст. В беседе с сайтом «Страсти» Анастасия ответила на самые волнующие вопросы, связанные с этой сферой, а именно: как выбирают победительниц на конкурсах красоты, на что готовы участницы ради победы и бывают ли случаи харрасмента. Также Казанцева рассказала о своей карьере певицы, которая постепенно набирает обороты, о свадьбе в августе и о ДТП, из-за которого на нее обрушилась волна хейта в Сети.
— В одном из интервью вы говорили, что ваш путь в музыке был нелёгким. В чём заключались трудности?
Я выбрала путь творчества неслучайно: ещё с ранних лет ходила в музыкальную школу, окончила класс фортепиано с красным дипломом, в 9 лет играла концерт с симфоническим оркестром, ездила на международные конкурсы. Так и во взрослом возрасте не забросила музыку, но трансформировала ее в другой формат: вокал, моделинг, телевидение. Это точно был путь — с вопросами, сомнениями, ночами в студии и репетициями, когда сил уже не было. Но одновременно и с вдохновением, которое буквально не дает спать. Всё случилось не по волшебной случайности, а потому что я не могла не петь. Музыка — это мой воздух.
— Есть ли женская дружба в шоу-бизнесе? Или все конкуренты друг другу?
Стереотип о том, что в шоу-бизнесе женщины только конкурируют, не совсем справедлив. Конечно, индустрия требует амбиций, но это не отменяет человеческих связей и взаимной поддержки. У меня есть подруги в шоу-бизнесе — и среди певиц, и среди моделей. Мы обсуждаем проекты, делимся контактами, иногда даже помогаем друг другу с образами или съемками. Например, когда я выпускала «Ураган» — один из самых личных и эмоциональных треков, — я почувствовала, сколько на самом деле вокруг людей, которые искренне поддерживают. Кто-то первым выложил сторис, кто-то прислал честный фидбэк, кто-то просто обнял и сказал: «Это очень сильно». Это не конкуренция — это уважение к выбору быть настоящей и делать то, что чувствуешь. Я за такую женскую дружбу, в которой можно быть и сильной, и уязвимой, и при этом не бояться, что тебя кто-то подсидит.
— Как выглядит закулисье российского шоу-бизнеса? Что скрыто от камер и взглядов телезрителей?
Шоу-бизнес — это большой муравейник, где у каждого есть своя роль. Многие даже не представляют, сколько людей стоит за кадром того или иного проекта: звуковики, световики, декораторы, отдел монтажа и так далее. И далеко не все предпочитают находиться в свете софитов, но каждый знает своё дело «от и до».
Я особенно прочувствовала это, когда начала собирать «Народный клип» — это совсем неформальный проект, без съёмочных групп и больших бюджетов. Просто люди, которые откликнулись, захотели стать частью истории. Кто-то прислал видео с телефона, кто-то — трогательное сообщение, кто-то — свою историю. И всё это оказалось намного живее и честнее, чем любой постановочный кадр. В этом и есть настоящая изнанка индустрии — она держится на людях, которые делают всё от сердца.
— Вы стали моделью относительно недавно. По общепринятому мнению, моделингом надо заниматься с раннего детства, чтобы добиться значительных высот. Как вы попали в модельный бизнес и с какой целью?
Скажу честно, я попала в моделинг случайно: у подруги был знакомый дизайнер, который показывал новую коллекцию на одной из недель мод в Москве. И в последний момент у дизайнера слетела модель — у нее случился какой-то форс-мажор. Мне позвонила подруга и спросила, могу ли я приехать на замену. Я согласилась. И мне понравилась эта атмосфера, другие дизайнеры стали приглашать меня на их показы — так я и оказалась затянутой в эту сферу.
— Как вы считаете, моделью можно стать в любом возрасте, или всё-таки есть какие-то ограничения?
Моделью можно стать в любом возрасте! Вопрос только — моделью чего вы будете. Для рекламы нижнего белья нужен один типаж, для рекламы тонометров и лекарств от давления — другой. Нужно просто чётко понимать лицом чего вы можете стать, и вперед!
— Реально ли добиться успеха в модельном бизнесе без денег за душой?
Реально, но немного дольше и сложнее. В этом бизнесе превалирует не наличие денег, а наличие амбиций и типажа, а также умение попадать в тренды.
— Насколько дорого заниматься модельным бизнесом, если вкладывать средства? На что уходят деньги, и что самое затратное?
Самое затратное, как ни крути, это не деньги, а время. Снэпы (простые, естественные фотографии модели без макияжа, ретуши и сложной постановки — Прим. Ред.) и кастинги в модельные агентства — бесплатно. А вот ожидание ответа от заказчиков, брендов — может тянуться очень долго.
— Расскажите о финале конкурса «Мисс Дубай» на борту самолета. Как это было?
«Мисс Дубай» — мой первый конкурс красоты международного уровня, и я была рада совместить путешествие и конкурс.
— Почему вы выбрали именно Дубай для участия в конкурсе? Он является центром модельной деятельности?
Это не я выбрала Дубай, это он выбрал меня. Организаторы конкурса сами со мной связались и пригласили — я согласилась.
— Вас не напугали истории про моделей, которые улетали в ОАЭ и пропадали или жестко травмировались?
Дубай — достаточно цивильное и светское государство, на улицах безопасно, а религиозные причины не позволяют «красть» девушек средь бела дня. Ситуации, которые вы имеете в виду, случаются, когда девушки намеренно едут «подзаработать» не совсем легальным способом. Плюс, если в дело вступают алкогольные и наркотические вещества, то это приводит к печальным последствиям.
— Чем конкурсы красоты в Дубае отличаются от конкурсов в Европе/России? В силу местного колорита нет ли какой-либо цензуры?
Как я уже сказала выше, в данный момент Дубай — светское государство, оно толерантно относится к другим культурам, поэтому цензуры я не увидела. Да и честно сказать, многие конкурсы красоты не содержат в себе моментов, которые подвергаются жёсткой цензуре, так что особых различий не было.
— Что самое трудное в модельном бизнесе?
Найти свою нишу, отыскать хорошее модельное агентство, которое будет заинтересовано в продвижении модели.
— Как выбирают победительниц на конкурсах красоты? Есть ли на них коррупция?
На разных конкурсах выбирают по-разному: где-то достаточно дефиле в нарядах, где-то нужно подготовить творческий номер, а где-то — блеснуть умом в интеллектуальном раунде. Но абсолютно на всех конкурсах есть члены жюри, которые оценивают по своему выбору, и подкупить их можно только харизмой и хорошей подготовкой.
— На что готовы претендентки ради победы? Строят ли они козни друг другу? Вы сталкивались с чем-то подобным?
Лично мне не доводилось лицезреть подобное поведение. Наоборот, общее волнение и чувство ответственности сплочает, и все девушки друг к другу добры и даже могут помочь.
— Бывает ли на конкурсах красоты харассмент? Известно ли вам о случаях, когда девушки попадали в бизнес или выигрывали в конкурсах «через постель»?
Я слышала про такое, но, по моему мнению, это какая-то байка из старых времён, которой запугивали конкуренток. По крайней мере, я о таких случаях не знаю.
— Вы попали в топ-100 самых красивых женщин России. Какими качествами надо обладать, чтобы попасть в этот список? По каким критериям отбирались конкурсантки?
Критерии достаточно простые: возрастной ценз (18–35, если не ошибаюсь), желание проявляться, умение держаться на сцене, внешняя и внутренняя красота.
— Стандарты красоты, как известно, постоянно меняются. Какие на данный момент стандарты красоты в модельном мире?
Сейчас есть два востребованных типажа:
- baby face (большие глаза, маленький носик, милая внешность — например, Синди Суини, Юлия Гаврилина),
- ugly beauty (нестандартная красота с изюминкой — например, Аня Тейлор-Джой).
— Как вы относитесь к строгим диетам? Балуете ли вы себя чем-то вредным?
Я за осознанность, а не за мучения. Диеты ради диет — точно не мое. У меня плотный график: репетиции, съемки, перелеты — и если в таком ритме ещё и морить себя голодом, можно просто отключиться на дорожке. Я стараюсь питаться сбалансированно, слежу за самочувствием, но позволяю себе всё, что люблю. Иногда это тирамису в два часа ночи. Иногда — хачапури сразу после показа. Вредное перестает быть вредным, когда ты это ешь с удовольствием. Главное — не загоняться. Ведь никакие калории не перевесят стресс от постоянного самоконтроля.
— Как вы относитесь к пластике и операциям? Был ли у вас подобный опыт?
Выскажу своё непопулярное мнение: сейчас пластические операции — это один из способов выражения личности. Если человек видит себя эльфом — он идёт и подрезает себе уши, чтобы они были похожи на эльфийские. Если девушка хочет, чтобы с ней чувствовали себя безопасно — она вшивает себе по паре «подушек безопасности» спереди и сзади. И это нормально. Что касается конкретно меня — я не планирую перекраивать себя до неузнаваемости (и большей схожести с гуманоидом типа Алены Омович), но пластические операции у меня в анамнезе есть.
— Есть ли у вас молодой человек? Если да, то как и где вы познакомились? Такой объём работы, как у вас, не мешает отношениям?
Да, у меня есть мужчина моей мечты, в августе у нас свадьба. Нас объединила любовь к вину. В Москве проходила выставка российских вин, после которой состоялся небольшой мастер-класс и лекция о купажах и сортах виноградников. Вообще, мне не очень импонирует именно красное вино, но почему-то я решила остаться и послушать рассказ сомелье. И именно на этом мастер-классе был он — мой мужчина. У нас завязался разговор о молодом вине, и дегустация плавно перетекла в ужин в соседнем итальянском ресторане.
Я не верю в «нет времени». Есть приоритеты. Мы вместе строим этот путь, а не по отдельности. К тому же, у меня достаточно деятельный муж, который и сам порой допоздна на работе или в командировках. Поэтому я за качество проведённого времени вместе, а не за количество.
— В СМИ была информация, что вы попали в аварию на своём автомобиле Jaguar. Машина, как пишут журналисты, не подлежит восстановлению. Что произошло тогда? Для вас это ДТП обошлось без травм, или всё-таки пришлось обратиться за помощью?
Я собиралась совершить путешествие по городам России, протестировать новую трассу М-12. На трассе попала в полосу дождя и не справилась с управлением. Ягуар занесло, он дважды ударился в отбойник. Отбойник, кстати, меня и спас. И, конечно, ремень безопасности. Привычка пристегиваться ещё с детства. Я отделалась лишь ушибом, даже скорая не понадобилась. Но машина, к сожалению, восстановлению не подлежит.
Конечно, авария быстро утекла в СМИ, и волна хейта обрушилась на меня шквалом! Иногда даже писали такое, что страшно представить (в основном километровые сексуальные фантазии, но так и не поняла — мне это адресовано или Яге).
— Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?
Для меня страсть — это вкус к жизни, это яркие краски и эмоции. Это моменты. Это когда ты не можешь не делать — как я не могла не выпустить «Ураган». Я просто поняла, что должна дать этому состоянию голос, иначе сгорю изнутри. Страсть — это жить по-настоящему, на высокой температуре, даже если тебя это пугает. Именно поэтому сейчас я начала снимать «Народный клип» — в нем хочется показать, что у страсти нет одного лица. У неё тысячи лиц — и все они настоящие.