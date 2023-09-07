У Димы Билана заподозрили болезнь: певец целыми днями ест одни овощи

Певец Дима Билан сел на особую диету, при которой он три раза в день ест зеленые овощи, в частности крестоцветные. Поклонники и коллеги начали уже переживать за артиста, ведь ему незачем худеть. В беседе с Пятым каналом Билан рассказал, ради чего он изменил систему питания.

«Диме Билану точно не нужно худеть, потому что это уже попахивает анорексией и болезнью», – выразил свое мнение певец Илья Гуров.

Однако 41-летний Дима Билан признался, что затеял все это вовсе не из-за лишнего веса: артист просто хочет правильно питаться и держать себя в форме. Он добавил, что в целом доволен своим внешним видом и не думает что-то в себе менять.

«Меня склоняли, может, виниры себе сделать. Что-то в этом духе. Я говорю: «Нет, совсем такого желания нет». Сейчас говорят: «Какой ты молодец, что ты не сделал это», – отмечает исполнитель хита «Задыхаюсь».

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