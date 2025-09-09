С певицы Люси Чеботиной потребовали 160 тысяч рублей за незаконное использование на ее концерте песен Игоря Николаева и Игоря Крутого. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем руководствовалась артистка, когда включала их в свою программу, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

По словам специалиста в области права, артистка могла заниматься исключительно своей работой и, таким образом, не погружаться с головой в организационные моменты.