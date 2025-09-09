«Артисты думают о своей работе, а организаторы — о своей»: почему Люсе Чеботиной пришел иск за песни Николаева
С певицы Люси Чеботиной потребовали 160 тысяч рублей за незаконное использование на ее концерте песен Игоря Николаева и Игоря Крутого. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем руководствовалась артистка, когда включала их в свою программу, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
По словам специалиста в области права, артистка могла заниматься исключительно своей работой и, таким образом, не погружаться с головой в организационные моменты.
Я думаю, что это прокол организаторов концерта, не самого артиста. Артисты думают о своей работе, а заниматься оформлением документов и отчислениями должны организаторы.
Сергей Жорин
Либо, как заметил адвокат, в таких ситуациях артист может полагаться на следующие доводы:
- полагает, что «договор у площадки уже есть»;
- смешивает режим авторских и смежных прав (ошибка: «раз живьем спел — можно»);
- рассчитывает «урегулировать потом по тарифу». Эти доводы не освобождают от ответственности, если у конкретного пользователя нет надлежащей лицензии/договора и не произведена оплата.
Однако в истории Люси переложить всю вину на организаторов шоу нельзя. Все дело в том, что компания, которая занималась проведением выступления, принадлежит самой Чеботиной. Вероятно, у певицы в скором времени состоится серьезный разговор с тем, кто в этой организации допустил ошибку и не урегулировал вопрос с правами. Шансы на победу в суде у звезды отечественного шоу-бизнеса крайне невелики.
Если на декабрьском шоу не было надлежащего договора с РАО (по авторским правам) и не выплачено вознаграждение через ВОИС (по смежным правам за фонограммы), шансы истцов на удовлетворение требований высоки; размер определит суд в пределах и по критериям, указанным в ст. 1301 (для авторских прав) и разъяснениях Пленума ВС РФ № 10.
Сергей Жорин
адвокат
