РАО решило взыскать с Чеботиной 160 тысяч рублей за песни Николаева и Крутого

К певице Люсе Чеботиной подали иск на 160 тыс. рублей. Истцом выступило Российское Авторское Общество (РАО), а поводом стало использование песен Игоря Николаева и Игоря Крутого на концерте.

Подробности сообщает Kp.ru.

Икс поступил в Арбитражный суд Москвы. Известно, что скоро к певице подадут еще одну претензию с требованием взыскать с нее 76 тыс. рублей.

Поводом для иска стал концерт Чеботиной, который прошел в декабре в Live Арена. В шоу прозвучали 8 песен без согласования с правообладателями.

В РАО объяснили, что организатор выступления обязан заключить договор о предоставлении права на публичное исполнение и выплатить полагающееся вознаграждение. Такого договора заключено не было, поэтому организация обратилась в суд.

Без согласования певица исполнила также несколько зарубежных песен. В РАО напомнили, что иностранная музыка по-прежнему охраняется в России, а собранные средства аккумулируются на спецсчетах.

Ранее певец Филипп Киркоров назвал Люсю Чеботину будущей Примадонной.