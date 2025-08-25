Не брала трубку: Ярушин обсудил с мужем Анны Асти миллионный иск после безуспешных попыток связаться с певицей

Актер и певец Стас Ярушин в одном из своих шоу использовал хит Анны Асти, в результате чего лейб артистки направил ему иск на миллион рублей. Звезда «Универа» пытался лично связаться с «царицей шоу-бизнеса», но та не брала трубку. Недавно ведущему удалось случайно встретить мужа и по совместительству продюсера Анна Асти — они обсудили судебную претензию прямо на борту самолета.

Ярушин рассказал об этом в шоу «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1». По словам певца, муж Анны Асти, как и сама звезда, якобы не знал толком об этой истории. Он пообещал в ближайшее время сделать все возможное, чтобы замять ее. Как выяснилось, у пары нет претензий к Стасу: суд начал их лейбл, а ответчиком является выпускающая компания ведущего.

«Он сказал, мол, мы сами об этом не знали, давай с нашим юристом свяжемся и сделаем все возможное, чтобы историю всю замять. Меня еще спросил он, почему мы раньше не прислали ему всю эту историю, нам бы дали добро. А ответил, мол, не думали, что от вас прилетит это», — заявил Ярушин.

Ранее адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что певица Анна Асти подала в суд на актера Стаса Ярушина. Он высказался о возможном развитии этого судебного процесса.