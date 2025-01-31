Алсу приютила в своем коллективе оставшуюся без работы барабанщицу группы «Сети»

Популярная в середине 2010-х годов группа «Сети» исчезла из медиаполя после того, как в 2022 году их лидер Ян Николенко уехал в Израиль. Оставшиеся без концертов музыканты вынуждены были искать заработок в других местах, а барабанщицу группы Ольгу Долгополову приютила в своем коллективе певица Алсу. Об этом узнал сайт «Страсти».

До начала работы в группе «Сети» девушка сотрудничала с популярной в 90-х певицей Линдой. Обладая большим опытом, она недолго оставалась без заработков.

На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» барабанщица не скрывает, что выступает с Алсу. В частности, в составе музыкального коллектива артистки она участвовала в съемках «Квартирника» с Евгением Маргулисом. На личной странице Долгополовой в соцсети «ВКонтакте» отмечено место работы: Алсу.

При этом ее коллегам по «Сетям» повезло меньше. Так, бессменный участник группы гитарист Владимир Коляда, судя по соцсетям, проживает в Москве. На странице «Сетей» «ВКонтакте» он предлагает онлайн уроки по игре на гитаре. В конце 2022 года свои услуги музыкант оценивал в 1500 рублей за час.

«Если Вы тоже хотите освоить гитару и сыграть наконец песни, которые так любите, я могу быть полезен. Учу я всему, что сам умею», - говорится в сообщении гитариста.

Бас-гитаристу Виктору Санкову удалось стать участником петербургской рок-группы «Полюса». Об этом свидетельствует и отметка на его странице в соцсетях. Музыкант активно выступает в составе коллектива в местных барах.

Напомним, клавишник «Би-2» Ян Николенко создал свой проект в 2000 году. После 2022 года он сделал ряд антироссийских заявлений и уехал в Израиль.

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов рассказал, что группа «Сети» пользовалась спросом у организаторов и за один концерт зарабатывала от 1,5 до 3 миллионов рублей. После эмиграции фронтмена, коллектив фактически распался.

Полный текст сайта «Страсти» о том, куда пропала группа «Сети», читайте здесь.