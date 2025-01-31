Продюсер раскрыл гонорары пропавшей из медиаполя группы «Сети» за концерт

Популярная в середине 2010-х годов группа «Сети» активно гастролировала по России и зарабатывала миллионы рублей, но фактически распалась после отъезда лидера коллектива Яна Николенко из России. Об этом сайту «Страсти» рассказал музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Они разбежались, как в море корабли. Безусловно, когда группа распадается, она может просуществовать без лидера три, максимум пять лет. Все-таки фронтмен — это тот человек, который данную машину везет на своем горбу», - пояснил продюсер.

Он отметил, что «Сети» до бегства в Израиль Яна Николенко пользовались довольно большим спросом у организаторов и зарабатывали от 1,5 до 3 миллионов рублей за концерт. Оставшись без лидера, музыканты группы продолжают выступать на частных мероприятиях, но крайне-крайне редко.

«Без своего лидера, я так полагаю, ценники в разы меньше, это 100%», - заверил Дворцов.

Продюсер также выразил уверенность, что за границей спроса на «Сети» даже во главе с Николенко практически нет.

Полный текст сайта «Страсти» о том, куда пропала группа «Сети», читайте здесь.