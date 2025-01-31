Побег в Израиль и забвение: куда пропала группа «Сети»
© PrtScr видео «Сети» feat Shura Би-2 на VK Video
Группа «Сети» прославилась благодаря хиту «Смайл», который прогремел на всю страну сначала в 2002 году, а после повторил успех в 2014 году. Основатель и лидер коллектива Ян Николенко долгие годы пытался добиться успеха, однако в 2022 году бросил коллег и сбежал за границу.
Сайт «Страсти» узнал, какие заявления делал фронтмен коллектива, как сложилась судьба оставшихся в России музыкантов и выступает ли сейчас группа «Сети».
Творческий путь группы «Сети»
В 2000 году флейтист рок-группы «Сплин» Ян Николенко основал свой проект под названием «Сети». В состав коллектива он пригласил гитариста Владимира Коляду, клавишника Станислава Шалимова и басиста Артема Вахитова. Продюсировать новую группу взялся уже работавший со «Сплином» и «Би-2» Александр Пономарев. Музыканты записали альбом «Небо и земля», который не принес им популярности. Группа могла похвастаться редкими выступлениями на разогреве у дружественных коллективов, а после смерти клавишника в 2003 году «Сети» прекратили свое существование.
Позже провал группы Николенко объяснил отсутствием у него смелости бросить все и посвятить себя сольному проекту.
«Я выбрал стабильность, «Сплин». А потом все равно ушел из группы и горько пожалел, что не рискнул», - откровенничал музыкант с «Российской газетой».
В 2008 году Ян влился в коллектив группы «Би-2», но не отказывался от идеи возрождения «Сетей». В 2014 году написанный Николенко еще в 2002 году сингл «Смайл» прозвучал в фильме «Корпоратив», и о группе «Сети» узнала вся страна.
Николенко понял, что пора возрождать свой проект. Он вернулся к репетициям с гитаристом Владимиром Колядой, а также пригласил в обновленную группу бас-гитариста Виктора Санкова и работавшую с популярной в 90-х годах певицей Линдой барабанщицу Ольгу Долгополову.
При этом Николенко не торопился заниматься сольной карьерой. Он по-прежнему гастролировал с «Би-2», а в перерывах писал новые песни для «Сетей».
В итоге, второй альбом «Сетей» вышел в свет только в конце 2018 года, спустя 16 лет после дебютного. Создать пластинку под названием «Просто» Николенко помогли знакомые музыканты из «Сплина», Би-2, группы «Мумий Тролль» и Jukebox Trio. Как рассказывал сам Николенко, ко второму альбому под названием «Просто» приложил руку даже фронтмен «Би-2» Шура (Александр Уман).
Вторая жизнь группы «Сети»
После успеха второго альбома Ян Николенко активно гастролировал по России с группой «Сети» и зарабатывал деньги. При этом он не покидал «Би-2», а продолжал работать клавишником и писать для них песни в соавторстве с Егором Бортником* (Лева, признан иностранным агентом на территории РФ).
«У Би-2 есть несколько типов программ. Например, есть программа с оркестром, и я в ней не участвую. Я в оркестре не сижу, с ними не езжу, а поскольку гастрольный график у Би-2 расписан на год вперед, я могу точно знать, что такого-то (условно) апреля будет оркестр, и значит, это мой день, в который я могу делать все, что пожелается. У меня отгул, который я могу использовать для организации своего собственного концерта», - рассказывал Николенко в программе «Вечерняя смена».
В основном, «Сети» выступали на разогреве у Би-2, сольные концерты коллектива чаще всего проходили в небольших помещениях и клубах.
Куда пропала группа «Сети»
В 2022 году после начала специальной военной операции (СВО) на Украине группа «Сети» продолжала активно выступать. В официальных аккаунтах коллектива Николенко не решился на открытые антироссийские высказывания, но всячески намекал на свою позицию. Например, на одной из афиш с рекламой концертов в Сибири музыканты использовали синие и желтые оттенки шрифта на черно-белом фоне.
17 марта 2022 года коллектив анонсировал выступление на разогреве у группы «Би-2» фразой: «Мы считаем, что у нас прекрасная публика, которая в нас верит, и которой нам есть что сказать. И будем продолжать играть для нее, пока и это не запретят». При этом не уточнили, по какой причине «Сети» могут «запретить».
В конце апреля того же года группа «Би-2» отказалась выступать в Омске под растяжкой «Zа президента». После разразившегося скандала лидеры коллектива Егор Бортник* и Шура уехали из России. Николенко поддержал своих коллег. Он оказался обладателем израильского паспорта, поэтому сбежал в Тель-Авив.
Несмотря на эмиграцию лидера коллектива, в конце 2022 года «Сети» стали участниками ежегодной премии «Чартова Дюжина» на «Нашем Радио» в номинациях «Группа» и «Солист». Кроме того, радиостанция отдельно отметила Николенко в категории «Совместная работа» за участие в треке группы Animal ДжаZ «Мистика».
В 2023 году в одном из интервью Николенко заявил, что стыдится того, что жил в России. Он также выразил уверенность, что украинскую музыку ждет огромный прорыв и мировая известность, в отличие от российской, где и через десять лет будут петь патриотические песни и выступать «лишь Газмановы».
Судьба коллектива группы «Сети» после эмиграции Николенко
Сейчас Ян Николенко проживает в Израиле, называет Россию «бывшей» страной и продолжает выступать с другими коллективами. Однако до недавнего времени не забывал и о коллегах по «Сетям». В апреле 2023 года группа в полном составе выступила в турецком Кемере на фестивале группы «Би-2».
«Мы сыграем единственный на ближайшее время живой сет полным составом», - сообщили участники «Сетей» в своем блоге.
После выступления музыканты опубликовали фотографию из Турции, на которой запечатлены вместе с покинувшим Россию Николенко.
В 2024 году «Сети» вновь рассчитывали заработать денег на фестивале «Каникулы с Би-2» в Турции. Билеты с проживанием стоили от 289 до 379 тысяч рублей, а вести шоу пригласили актера Максима Виторгана. В итоге за месяц до назначенной даты мероприятие отметили без объяснения причин.
Оставшийся без концертов и средств к существованию бессменный участник «Сетей» гитарист Владимир Коляда, судя по соцсетям, проживает в Москве. На странице коллектива «ВКонтакте» он предлагает онлайн уроки по игре на гитаре. В конце 2022 года свои услуги музыкант оценивал в 1500 рублей за час.
«Если Вы тоже хотите освоить гитару и сыграть наконец песни, которые так любите, я могу быть полезен. Учу я всему, что сам умею», - говорится в сообщении гитариста.
Бас-гитаристу Виктору Санкову повезло больше. На своей странице «ВКонтакте» он отметил, что является участником петербургской рок-группы «Полюса». Музыканты активно выступают в местных барах и гастролируют.
Барабанщица Ольга Долгополова также недолго оставалась без работы. Сейчас она выступает с певицей Алсу. В частности, в составе музыкального коллектива артистки участвовала в съемках новогоднего «Квартирника» с Евгением Маргулисом. На ее странице «ВКонтакте» отмечено место работы: Алсу.
Официальный сайт группы «Сети» в настоящее время не работает. При переходе появляется надпись: «Похоже, этот домен еще не подключен к сайту».
Сколько зарабатывали «Сети» в России до 2022 года
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» сообщил, что коллектив группы «Сети» без своего лидера фактически распался.
«Они разбежались, как в море корабли. Безусловно, когда группа распадается, она может просуществовать без лидера три, максимум пять лет. Все-таки фронтмен — это тот человек, который данную машину везет на своем горбу», - пояснил продюсер.
Он отметил, что «Сети» до бегства в Израиль Яна Николенко пользовались довольно большим спросом у организаторов и зарабатывали от 1,5 до 3 миллионов рублей за концерт. Оставшись без лидера, музыканты группы продолжают выступать на частных мероприятиях, но крайне-крайне редко.
«Без своего лидера, я так полагаю, ценники в разы меньше, это 100%», - заверил Дворцов.
Продюсер также выразил уверенность, что за границей спроса на «Сети» даже во главе с Николенко практически нет.
*Признан иностранным агентом на территории России