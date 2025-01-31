Побег в Израиль и забвение: куда пропала группа «Сети»

Группа «Сети» прославилась благодаря хиту «Смайл», который прогремел на всю страну сначала в 2002 году, а после повторил успех в 2014 году. Основатель и лидер коллектива Ян Николенко долгие годы пытался добиться успеха, однако в 2022 году бросил коллег и сбежал за границу.

Сайт «Страсти» узнал, какие заявления делал фронтмен коллектива, как сложилась судьба оставшихся в России музыкантов и выступает ли сейчас группа «Сети».

Творческий путь группы «Сети»

В 2000 году флейтист рок-группы «Сплин» Ян Николенко основал свой проект под названием «Сети». В состав коллектива он пригласил гитариста Владимира Коляду, клавишника Станислава Шалимова и басиста Артема Вахитова. Продюсировать новую группу взялся уже работавший со «Сплином» и «Би-2» Александр Пономарев. Музыканты записали альбом «Небо и земля», который не принес им популярности. Группа могла похвастаться редкими выступлениями на разогреве у дружественных коллективов, а после смерти клавишника в 2003 году «Сети» прекратили свое существование.

Позже провал группы Николенко объяснил отсутствием у него смелости бросить все и посвятить себя сольному проекту.

«Я выбрал стабильность, «Сплин». А потом все равно ушел из группы и горько пожалел, что не рискнул», - откровенничал музыкант с «Российской газетой».

В 2008 году Ян влился в коллектив группы «Би-2», но не отказывался от идеи возрождения «Сетей». В 2014 году написанный Николенко еще в 2002 году сингл «Смайл» прозвучал в фильме «Корпоратив», и о группе «Сети» узнала вся страна.

Николенко понял, что пора возрождать свой проект. Он вернулся к репетициям с гитаристом Владимиром Колядой, а также пригласил в обновленную группу бас-гитариста Виктора Санкова и работавшую с популярной в 90-х годах певицей Линдой барабанщицу Ольгу Долгополову.

При этом Николенко не торопился заниматься сольной карьерой. Он по-прежнему гастролировал с «Би-2», а в перерывах писал новые песни для «Сетей».

В итоге, второй альбом «Сетей» вышел в свет только в конце 2018 года, спустя 16 лет после дебютного. Создать пластинку под названием «Просто» Николенко помогли знакомые музыканты из «Сплина», Би-2, группы «Мумий Тролль» и Jukebox Trio. Как рассказывал сам Николенко, ко второму альбому под названием «Просто» приложил руку даже фронтмен «Би-2» Шура (Александр Уман).

Вторая жизнь группы «Сети»

После успеха второго альбома Ян Николенко активно гастролировал по России с группой «Сети» и зарабатывал деньги. При этом он не покидал «Би-2», а продолжал работать клавишником и писать для них песни в соавторстве с Егором Бортником* (Лева, признан иностранным агентом на территории РФ).

«У Би-2 есть несколько типов программ. Например, есть программа с оркестром, и я в ней не участвую. Я в оркестре не сижу, с ними не езжу, а поскольку гастрольный график у Би-2 расписан на год вперед, я могу точно знать, что такого-то (условно) апреля будет оркестр, и значит, это мой день, в который я могу делать все, что пожелается. У меня отгул, который я могу использовать для организации своего собственного концерта», - рассказывал Николенко в программе «Вечерняя смена».

В основном, «Сети» выступали на разогреве у Би-2, сольные концерты коллектива чаще всего проходили в небольших помещениях и клубах.