Актриса Анастасия Сиваева вернулась к своей роли в сериале «Папины дочки. Новые». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

На START и СТС завершился второй сезон сериала «Папины дочки. Новые», который вновь собрал вместе любимых персонажей. Большим сюрпризом для поклонников стало появление Анастасии Сиваевой, вернувшейся к роли Даши Васнецовой.

По словам Анастасии, ее обрадовала новость о перезапуске проекта. Артистка отметила, что ей дорог персонаж, как и команда сериала.

«Даша — тот самый друг, с которым можно не видеться много лет, но при встрече ощущение, будто не расставались. Конечно, новость о продолжении стала неожиданностью для меня, но я только рада, что история обросла новыми героями и подробностями, за которыми с таким же интересом наблюдают зрители», — высказалась актриса.

Ранее актер Михаил Казаков рассказал о съемках в «Папиных дочках» с инвалидностью. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что 36-летняя актриса Ирина Горбачева сыграла двух сказочных птиц в фильме «Огниво».