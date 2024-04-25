36-летняя актриса Ирина Горбачева сыграла двух сказочных птиц в фильме «Огниво». Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

В октябре 2024 года в прокат выйдет фильм «Огниво» по мотивам одноименной сказки Г.Х. Андерсена. В центре сюжета картины режиссера Александра Войтинского — приключения Вани в сказочном царстве. Главный герой нашел огниво, из которого появилась царевна и попросила о помощи.

В проекте снялись Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин и Ирина Горбачева. Ирина сыграла сразу двух сказочных персонажей — волшебных птиц Гамаюн и Алконост, которые встречают героев в небесном саду.

Съемки фильма проходили в Новгородской области на территории Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья, а также в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.

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