Адвокат Жорин сообщил, что экс-жене Паши Техника грозит 2 года тюрьмы в Таиланде

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о задержании в Таиланде бывшей жены рэпера Паши Техника в рамках расследования уголовного дела о клевете. В беседе с сайтом «Страсти» он пояснил, что Еве Карицкой может грозить тюремный срок или штраф, если ее вина будет доказана.

«В Таиланде клевета является уголовным преступлением. Если недостоверная информация была распространена через средства массовой информации, включая интернет, наказание может составлять до двух лет лишения свободы и/или штраф до 200 тысяч бат (примерно 440 тысяч рублей -прим. ред)», - сказал адвокат.

Известно, что в Таиланде Карицкая проживает вместе с шестилетним сыном Иваном, рожденным в браке с Техником. Если женщину арестуют, то ребенок останется один в чужой стране. По словам Жорина, этот факт может быть учтен судом как смягчающее обстоятельство.

«Однако в тайской судебной практике такие факторы не всегда приводят к значительному снижению наказания. Решение зависит от конкретных обстоятельств дела и усмотрения суда», - считает адвокат.

Говоря о возможной линии защиты, Жорин отметил, что Карицкой потребуется доказать правдивость своих слов.

«Добросовестные высказывания в целях защиты законных интересов не считаются клеветой. Если Карицкая сможет доказать, что ее заявления были сделаны добросовестно и в целях защиты своих прав, это может быть учтено судом», - заключил адвокат.

Сама Карицкая ранее заявила, что инициатором дела выступает клиника, якобы причастная к гибели Паши Техника. Врачи, по ее мнению, назначили терапию, которая в итоге привела к смерти. Позже девушка сообщила в соцсети, что ни она, ни Паша Техник никогда не лечились в клинике, выдвинувшей против нее обвинения. При этом Карицкая не исключила, что ее могут задержать. Она планировала написать доверенность на мать, чтобы та увезла ребенка из Таиланда.

Напомним, Паша Техник скончался в Таиланде 5 апреля 2025 года из-за септического шока, вызванного острой дыхательной недостаточностью, острой почечной недостаточностью и пневмонией. Он поступил в больницу в состоянии отравления неизвестными веществами.

Ранее Ева Карицкая рассказала, что ей угрожает уголовным делом некий человек, который «очень сильно боится определенных моментов». Он обвинил Еву в клевете. По словам бывшей жены Техника, ни в чем подобном она не замешана.