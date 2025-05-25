«Инициатором выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника»: в отношении Евы Карицкой возбудили дело
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Ева Карицкая, бывшая супруга рэпера Паши Техника, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила сама женщина в своем Telegram-канале.
Карицкая вышла на связь с подписчиками сегодня утром. Экс-супруга Техника написала, что в отношении ее возбудили уголовное дело. Что стало основанием для этого, она не рассказала.
«Утро, как обычно, не доброе. На меня заводят уголовное дело. Окей, летс го», — заявила Ева.
Чуть позже она репостнула в свой Telegram-канал сообщение от проекта «Выжившие», который занимался помощью Паше Технику, когда тот находился в критическом состоянии.
«Инициатором дела выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника, назначившая терапию которая в итоге привела к смерти. В настоящий момент мы заняты привлечением юристов. Завтра будут подробности о возможной ответственности и последствиях уголовного дела», — говорится в сообщении.
Ранее бывшая жена Паши Техника рассказала, что будет делать, если против нее возбудят уголовное дело. Ева хотела написать доверенность на мать, чтобы та увезла ребенка из Таиланда. Карицкая отдыхает в азиатской стране вместе с сыном рэпера.