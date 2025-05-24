Могут задержать: бывшая жена Паши Техника сообщила об угрозах в Таиланде

Бывшая супруга Паши Техника Ева Карицкая вышла на связь с подписчиками. Она рассказала, что на отдыхе в Таиланде ей стали поступать угрозы.

Подробностями истории экс-супруга покойного рэпера поделилась в своем Telegram-канале. Она заявила, что ей угрожает уголовным делом некий человек, который «очень сильно боится определенных моментов». Он обвинил Еву в клевете. По словам Карицкой, ни в чем подобном она не замешана.

Экс-супруга Техника переживет, что из-за этой ситуации ее могут задержать в Таиланде, куда она прилетела вместе с маленьким сыном. На этот случай она нашла одно решение.

«По большей степени я переживаю только за своего ребенка. Но я думаю, что вызову маму, напишу на нее доверенность, чтобы она благополучно увезла его отсюда и чтобы мой сын находился в безопасности», — заявила Карицкая.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Санкт-Петербурге продали единственную картину рэпера Паши Техника. Она ушла с молотка за 10 млн рублей.