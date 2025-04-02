Адвокат Жорин перечислил наказания, которые грозят Безрукову за вылов рыбы

Актера Сергея Безрукова уличили в незаконной рыбалке. Он похвастался в социальных сетях пойманной щукой в реке Дон. Помимо того, что звезда фильма «Участок» удил в период нерестового запрета, так ему еще попалась рыба, которую нельзя ловить в период с 15 января по 15 апреля. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем для народного артиста РФ может обернуться данный проступок, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

Нарушение со стороны Безрукова влечет за собой административную ответственность и уголовную. В первом случае актеру грозит штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий ловли и судна.

Во втором случае Сергею грозит куда более строгое наказание: штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за 2-3 года работы, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, а также реальный срок на этот же период. Уголовная ответственность наступает с причинением значительного ущерба.

Если имел место предварительный сговор или кто-нибудь воспользовался служебным положением, то наказание для виновников будет еще жестче. К дополнительным санкциям можно отнести компенсация ущерба, причиненного водным ресурсам.