Адвокат оценил шансы Анны Asti выиграть суд у Ярушина

Адвокат Сергей Жорин, работающий со звездами шоу-бизнеса, прокомментировал новость о том, что певица Анна Asti подала в суд на актера Стаса Ярушина. Его слова приводит сайт «Страсти».

Исполнительница хита «Царица» потребовала у артиста миллион рублей якобы за нарушение авторских прав. Причем, истцом выступает не сама певица, а ее музыкальный лейбл ООО «Феникс Мьюзик». Заявление в отношении звезды «Универа» поступило в Арбитражный суд Москвы 24 марта.

«Ну, 1 млн рублей — это вполне реальная сумма, если будут установлены все обстоятельства, которые необходимо установить в ходе судебного процесса. В частности, принадлежность того или иного права истцу. Это первый аспект, а вторым аспектом является факт непосредственно нарушения. Вот, собственно говоря, и все. Ну и естественно, нужно будет доказать», — поделился юрист.

Кроме того, Жорин рассказал о возможном развитии этого судебного процесса.

«Существует два варианта. Первый: требовать компенсацию от 10 тысяч рублей до 5 млн рублей за нарушение права, либо в двойном размере от стоимости права. Если истец идет по первому варианту, то суд, как правило, тоже идет по пути наименьшего сопротивления и взыскивает там 10, 20 или 30 тысяч рублей. Когда истец хочет взыскать более значительные суммы, то необходимо идти по пути взыскания двойного размера стоимости нарушенного права. И тогда нужно в суде, помимо прочего, доказывать именно размер, стоимость нарушенного права. Каким образом это часто доказывается? Представляются договоры с другими лицами по предоставлению права использования конкретного произведения или аналогичного. Ну то есть доказывается, сколько стоит это право. Вот, и тогда можно взыскать в двойном размере. Вполне вероятно, что именно вот по данному алгоритму и будут идти истцы. Тем более уже есть история с тем, что Инстасамка взыскала 2 млн рублей с Ярушина, поэтому тропа протоптана. И, собственно говоря, что-то мне подсказывает, что это не последний иск», — высказался эксперт.

Ранее Жорин отреагировал на требование WB взыскать 42 млрд рублей с компании Бакальчука.