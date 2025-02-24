Возможность не исключена: выйдет ли Михаил Ефремов на свободу по УДО после найденного в камере телефона

Актер Михаил Ефремов все еще может выйти на свободу по УДО, несмотря на новость о найденном у него в камере телефоне. Об этом в беседе с Woman.ru заявил адвокат Сергей Жорин.

24 февраля в СМИ появилась информация о том, что во время проверки в камере у отбывающего наказание за смертельное ДТП Михаила Ефремова был обнаружен телефон с доступом в Интернет. Сообщалось, что из-за УДО актера может оказаться под угрозой. Однако, по словам Сергея Жорина, артист все же может выйти на свободу раньше срока. Если одно прошение об УДО суд не удовлетворит, через определенное время представители знаменитости смогут подать следующее.

«Нарушения режима, такие как обнаружение запрещенных предметов, могут служить основанием для отказа в УДО. <…> То или иное нарушение осложняет возможность досрочного освобождения, но не исключает ее полностью при благоприятном развитии событий и надлежащем поведении осужденного в дальнейшем», — заявил Сергей Жорин.

Собеседник издания отметил, что Михаил Ефремов может рассчитывать на УДО, если он докажет, что телефон попал в камеру случайно и не имеет к нему никакого отношения. Сергей Жорин обратил внимание на то, что в большинстве случаев «запрещенные предметы, в том числе и телефоны, появляются у осужденных не без помощи администрации учреждения».

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, после чего сообщил о завершении актерской деятельности. В 2024 году стало известно, что артист получил право подать ходатайство об УДО.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Михаила Ефремова прокомментировал информацию о найденном у актера в колонии телефоне.