Комика Артемия Останина задержали за оскорбительную шутку в адрес участника СВО

Правоохранители задержали пошутившего про бойца СВО стендап-комика Артемия Останина. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.

По данным ведомства, Останина задержали при попытке выехать за рубеж. Против него возбудили уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. Артемию грозит до шести лет колонии.

Комик находится в Москве. Дело контролирует столичный СК. В ближайшее время его допросят. Скандал разразился после февральского выступления Останина. В нем Артемий рассказал про случай, когда на него наехал в метро мужчина-инвалид. В его адрес комик допустил резкие высказывания, в том числе слово «культяповозка».

Стендапер пытался оправдаться, что речь шла вовсе не о ветеране боевых действий. В выступлении якобы говорилось про «попрошайку у метро», утверждал комик, но его доводы показались следствию неубедительными

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с комиком. Он поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее актера Театра на Таганке Дмитрия Трусова задержали с наркотиками в Москве.