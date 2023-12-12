Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, какой срок грозит убийце шпица в Калужской области

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, что убийце шпица грозит до 5 лет колонии. Об этом стало известно «Страстям».

Напомним, ранее мы сообщали о жестоком убийстве собаки в Калужской области. Мужчина в алкогольном опьянении убил шпица и заставил супругу записывать видео с издевательствами над трупом питомца.

По словам адвоката Юлии Вербицкой, подобное преступление может наказываться заключением под стражу.

«Жестокое обращение с животными является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 245 Уголовного кодекса РФ. Максимальная санкция по данной статье, отягченная квалифицирующим признаком в виде публичной демонстрации содеянного в интернете, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет», - объяснила она.

Вербицкая привела несколько примеров, когда живодеров уже привлекали к уголовной ответственности. Так, реальные сроки - 3 года и 2 месяца и 3 года и 6 месяцев получили Анна Громович и Артём Лаврентьев из Северодвинска, замучившие до смерти кота Кузю.

«При этом, у Громович было диагностировано психическое расстройство и алкогольная зависимость. Так что наличие алкоголизма в анамнезе, как и бредовые расстройства личности не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности», - рассказала адвокат.

Ранее мы писали о том, пес, которого хотели похоронить в Тюменской области, внезапно ожил.