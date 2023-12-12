«Обмазывал лицо кровью»: зоозащитница рассказала о жестоком убийстве собаки в Калужской области

В Калужской области мужчину подозревают в жестоком убийстве шпица, об этом стало известно «Страстям».

Юрист и зоозащитница Жанна Святогорова разместила в соцсетях ужасающие кадры расправы над собакой. По словам девушки, к убийству причастен житель города Малоярославец Калужской области. Как рассказала Святогорова, 10 декабря мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил шпица по кличке Эмми, а после заставил жену записывать видео, на котором он обмазывал лицо кровью от трупа собаки.

В эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» Жанна рассказала, что в семье остались еще несколько животных - их судьба неизвестна, так как родные мужчины и его супруга боятся возвращаться домой.

«Он заставил жену снимать это видео, где он кровью собаки себе по лицу мажет. Он в эту ночь душил еще и котов - у них дома остались четыре кошки и маленькая собачка. Сейчас хотим попробовать оттуда забрать остальных животных», - рассказала она.

По словам зоозащитницы, мужчина не производил впечатления человека, который способен пойти на убийство животного. Тем более, что недавно у него убили любимого пса.

«Четыре года собака прожила в этой семье. Честно скажу, семья маргинальная. Этот человек ранее судим - он проживает с сестрой жены, спаивает ее, избивает. Но на жизнь им хватает - и на поесть и на выпить. Летом у него убили из арбалета маламута. Я его видела как раз когда он просил помощи по поводу убийства своей собаки, производил впечатление добряка. Для меня это полнейший шок», - рассказала она.