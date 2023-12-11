Пес, которого хотели похоронить в Тюменской области, внезапно ожил, об этом пишет 72.ru.

В Тюменской области бушует зима — на улице столбики термометров показывают до -32 градусов. Один из местных жителей, проезжая мимо дороги, обнаружил в снегу лежащего пса. Он отогрел собаку и отвез ее в приют.

Спустя некоторое время, Малыша — такую кличку дали бродячему псу, взяла на передержку молодая девушка. Она обнаружила, что персонал приюта неверно вставили бирку в ухо животного — из-за этого у пса развился сепсис. Состояние здоровья собаки начало ухудшаться. В итоге после приема антибиотиков Малыш перестал подавать признаки жизни.

Ветеринары, осмотревшие собаку, пришли к выводу, что животное мертво. Тогда женщина решила похоронить питомца — ее супруг отвез собаку в лесополосу и припорошил тело снегом, чтобы похоронить весной.

Каково же было удивление волонтеров, когда они увидели фотографию знакомого пса в очередной группе потерявшихся животных.

«Каким-то образом он там очухался, выбрался на дорогу. Сейчас мы в клинике в Тюмени, будем ждать, что скажет врач. Наверняка к инфекции добавится обморожение и потребуется лечение. Но главное — спасти его»‎, — рассказали волонтеры.

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