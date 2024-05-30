Необходимые в этой ситуации действия: Заворотнюк переоформила свой подмосковный коттедж на детей

Умершая актриса Анастасия Заворотнюк до конца боролась с онкологическим заболеванием, однако, понимая его тяжесть, предприняла заранее определенные действия. Так, знаменитость заблаговременно переписала недвижимость на своих детей, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, подмосковный коттедж Заворотнюк был переписан еще в апреле 2021 года. Это случилось сразу после постановки диагноза — рак головного мозга. Недвижимость, стоимость которой составляет не менее 160 млн рублей, досталась детям Анастасии: Анне и Майклу. В доме она провела последние дни своей жизни.

Кроме того, известно, Заворотнюк переоформила свои автомобили. Они достались родителям звезды.

Ранее сообщалось о предполагаемом месте захоронения российской актрисы. Так, по данным СМИ, ее могила будет находиться на кладбище рядом с родными.