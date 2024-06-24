Адвокат отреагировал на требование прокуратуры возбудить уголовное дело против Моргенштерна*

Звездный адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что московская прокуратура направила материалы в Следственный комитет для того, чтобы возбудить уголовное дело в отношении рэпера Моргенштерна* (признан иноагентом на территории РФ) за уклонение от исполнения обязательств иноагента. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Пока каких-либо официальных уведомлений мы не получали. В случае, если будет возбуждено уголовное дело и нас уведомят официально, то мы, безусловно, ознакомимся со всеми материалами, с которыми можем ознакомиться на данном этапе, и примем решение по обжалованию постановления о возбуждении. На данный момент это все, что могу сказать», - заявил защитник.

Стоит отметить, что Моргенштерна* дважды в течение года привлекали по административной статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента, однако исполнитель продолжал публиковать посты без необходимой по закону маркировки. Материалы направили в СК для рассмотрения.

Ранее стало известно, что Моргенштерн* готов продать недвижимость в России за бесценок ради аренды особняка в Лондоне.

*(признан иноагентом на территории РФ)