Моргенштерн* готов продать недвижимость в РФ за бесценок ради аренды особняка в Лондоне

Уехавший из России рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) готов продавать оставшееся в стране имущество за бесценок, чтобы оплачивать аренду дорогого коттеджа в Лондоне. Певец сейчас живет там со своей возлюбленной Лизой Василенко. Об этом сообщает Kp.ru.

Сначала музыкант проживал в Дубае, но в начале этого года ему запретили въезд в ОАЭ. Тогда Алишер* получил визу в Великобританию и переехал туда. По данным журналистов, он снимает роскошный особняк в Лондоне. Аренда трехэтажного дома обходится рэперу в 150 тысяч долларов за полгода — это около 13 миллионов рублей.

При этом у знаменитости в России тоже есть недвижимость, но в страну он возвращаться боится. В одном из недавних интервью молодой человек признался, что готов продать ее в два раза ниже рыночной стоимости и даже за криптовалюту.

Ранее мы писали о том, возлюбленная рэпера Моргенштерна* показала кольцо на безымянном пальце. Лиза поделилась снимком своей руки, на безымянном пальце которой красовалось кольцо. Девушка не стала рассказывать, что означает аксессуар, но фанаты предположили, что влюбленные собираются пожениться. Тем более что недавно певец писал в соцсетях, что Василенко – мать его будущих детей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)