Адвокат отреагировал на проигрыш Бакальчуком иска о передаче активов Wildberries

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал новость о том, что Арбитражный суд Московской области отказал сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска к бывшей супруге Татьяне Ким о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению эксперта, Бакальчук может попытаться обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. При этом он уточнил, что в данном деле сложно оценивать какие-либо шансы и перспективы.

«Мне сложно сказать, но, как правило, стороны, которые неудовлетворены решением суда, обжалуют его в вышестоящих инстанциях. Что касается шансов Бакальчука, то, мне кажется, эта история не может прогнозироваться с точки зрения какой-то логики или закона. В этой ситуации, на мой взгляд, может произойти все что угодно. Поэтому оценивать шансы и перспективы в данном случае, мне кажется, бессмысленно», — поделился Жорин.

Ранее Владислав Бакальчук рассказал, что на складе Wildberries в Электростали к людям относятся как к собакам.

Также мы писали, что Бакальчук публично поздравил экс-супругу и бывшую тещу с днем матери.