НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 декабря 2024, 20:10
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«К работникам относятся как к собакам»: Бакальчук рассказал про условия труда на складе Wildberries в Электростали

Бакальчук: на складе Wildberries в Электростали к людям относятся как к собакам.
«К работникам относятся как к собакам»: Бакальчук рассказал про условия труда на складе Wildberries в Электростали

© Telegram-канал Владислава Бакальчука

Предприниматель и бывший муж основательницы Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук рассказал об условиях труда на складе компании в Электростали. Он заявил, что «к работникам относятся как к собакам».

Об этом Бакальчук рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудников «заставляют работать каждую ночь». От этого люди «буквально валятся с ног от усталости», подчеркнул бизнесмен.

По его словам, люди часами стоят в пробках, чтобы доехать до работы, затем час-два ждут очереди на проходе в буферной зоне. Бакальчук утверждает: на месте нет минимальных условий для отдыха.

«Чтобы хоть как-то поспать, сотрудники по очереди ложатся на лежанку, предназначенную для собак», - написал Владислав.

Он указал, что «люди вынуждены фактически жить на складе», и задался вопросом, как долго простоит система, «построенная на изнурении людей».

Ранее Бакальчук рассказывал, как Ким выставила за дверь подаренного двухмесячного щенка австралийской овчарки. Он отметил: жена никогда не жаловала собак и воспринимала как обузу.

Источник фото:Telegram-канал Владислава Бакальчука
Источник:Telegram-канал Владислава Бакальчука
Автор:Лилия Караева
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