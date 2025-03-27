Жорин отреагировал на требование WB взыскать 42 млрд руб. с компании Бакальчука

Адвокат Сергей Жорин отреагировал на новость о том, что Wildberries подала в Арбитражный суд Москвы иск к компании «ВБ Девелопмент» Владислава Бакальчука о взыскании задолженности в размере 42 млрд рублей. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению юриста, в настоящий момент крайне сложно прогнозировать победителя в этом судебном процессе.

«Из публикаций в СМИ крайне сложно делать прогнозы, у кого из сторон больше шансов на победу, чья позиция более обоснована. Для этого и нужен суд. В данном случае арбитражный, который, безусловно, во всем разберется, в первую очередь, конечно, основываясь на доказательствах позиции, которые будут представлять каждая из сторон. Но, к сожалению, здесь также будут учитываться и другие факторы. Суды также зависят и от общественного мнения. И не секрет, что бывают непроцессуальные какие-то воздействия. Безусловно, я не возьмусь утверждать, что в данном случае это имеет место быть. Но, к сожалению, по делам, в которых фигурируют серьезные суммы, по крайней мере, попытки какого-то там непроцессуального воздействия точно очень часто присутствуют. Но я думаю и надеюсь, что закон восторжествует», — заявил Жорин.

Известно, что «ВБ Девелопмент» должна была построить логистические объекты для Wildberries, на что получила финансирование, однако отчитаться за него не смогла. В компании считают, что средства были выведены из «ВБ девеломпент» по личному указанию Бакальчука.

Стоит отметить, что в феврале ООО «Вайлдберриз» уже подавало иск о взыскании с принадлежащего Бакальчуку ООО «ВБ Девелопмент» 712,9 миллиона рублей. Претензии истца связаны с неуплатой займа, срок погашения которого истек.

Также мы писали, что суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука из-за слияния Wildberries и РВБ.