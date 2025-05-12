Адвокат Кудряшов объяснил, при каком условии детей Блиновской не лишат квартиры

Дети Елены Блиновской, которым принадлежит квартира в Москве за 136 млн рублей, в скором времени могут лишиться недвижимости. Адвокат Александр Кудряшов рассказал в беседе с сайтом «Страсти» при каком условии имущество может остаться у них.

Дорогостоящую квартиру детям Блиновской подарил их дедушка в 2020 году. Управляющий имуществом арестованного блогера считает, что жилье могли приобрести на деньги с марафонов, поэтому обратился в суд за признание сделки недействительной.

По словам Кудряшова, такая сделка, в результате которой дети Елены получили квартиру, действительно может быть оспорена в суде. Чтобы имущество осталось в распоряжении наследников Блиновской, ее отцу придется доказать, что оно куплено не на деньги с курсов.