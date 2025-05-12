Адвокат Кудряшов объяснил, при каком условии детей Блиновской не лишат квартиры
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Дети Елены Блиновской, которым принадлежит квартира в Москве за 136 млн рублей, в скором времени могут лишиться недвижимости. Адвокат Александр Кудряшов рассказал в беседе с сайтом «Страсти» при каком условии имущество может остаться у них.
Дорогостоящую квартиру детям Блиновской подарил их дедушка в 2020 году. Управляющий имуществом арестованного блогера считает, что жилье могли приобрести на деньги с марафонов, поэтому обратился в суд за признание сделки недействительной.
По словам Кудряшова, такая сделка, в результате которой дети Елены получили квартиру, действительно может быть оспорена в суде. Чтобы имущество осталось в распоряжении наследников Блиновской, ее отцу придется доказать, что оно куплено не на деньги с курсов.
Сейчас нередко возникают ситуации, когда управляющий оспаривает не только сделки самого должника, но и сделки ближайших родственников должника, поэтому теоретически такая сделка может быть оспорена. Однако если отец Блиновской докажет, что квартира была приобретена на его личные доходы, то сделка устоит. Нужно понимать, что суд исследует доказательства и его решение не может основываться на догадках и предположениях.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
Ранее сообщалось, что у родных Блиновской нашли миллионы на счетах. Через суд владелицей денег и всего имущество требуют признать саму Елену.