Адвокат Кудряшов: «кредитовавшие» сына Кадышевой женщины могут вернуть деньги
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Григорий Костюк, сын Надежды Кадышевой, оказался в центре денежного скандала. Молодой человек задолжал своей бывшей девушке миллионы рублей, о чем она рассказала в интервью журналистам. Россиянка, ставшая кредитором для экс-избранника, пыталась вернуть средства, но безуспешно. Костюк получал деньги наличными и не оставлял никаких расписок. Казалось бы, шансов на возвращение огромной суммы у пострадавшей нет. Однако адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что разбирательство может получить новый виток.
Всего долгов накопилось на 20 млн рублей. Из них девушке удалось вернуть 10,5 миллиона. Остальную часть пострадавшая хотела отсудить, но дело успехом не увенчалось. В суде Григорий заявил, что ничего не должен бывшей. А чеков, расписок и истории операций у истца не оказалось. Поэтому доказать долг оказалось крайне трудно.
Если вы никак не оформляете передачу денежных средств, не оговариваете порядок и сроки возврата, не фиксируете в переписке хотя бы свои намерения, то в последующем действительно крайне сложно, а то и вовсе невозможно будет доказать, что это займ. В каких бы вы не находились отношениях с заемщиком, очень важно четко сформулировать предмет сделки, оговорить размер займа, порядок и сроки возврата, перечислять лучше безналичным способом, а если передаете наличные, то фиксировать их передачу. Если лицо отказывается писать расписку, то деньги просто не передавать, можно, конечно, на видео снимать, как вы деньги передаете, но тогда нужно на видео проговорить, что это займ со сроком возврата таким-то, тогда вероятность защиты ваших прав в суде будет гораздо выше.
Александр Кудряшов
адвокат
Девушка, ставшая новой жертвой Костюка, опубликовала в Сети переписку с ним. На ней видно, что речь идет о возращении крупного долга. Григорий, судя по всему, признает факт своих обязательств перед бывшей возлюбленной.
Что касается данной истории, то переписка в принципе содержит факт признания Григорием своего обязательства перед девушкой, но нигде не указана сумма, которую он должен вернуть, что может стать проблемой в процессе взыскания. У меня есть практика взыскания при аналогичных обстоятельствах, но она сформировалась на втором кругу рассмотрения такого дела, на первом кругу ни первая, ни апелляционная инстанция не поддержали наши доводы, а вот кассация как раз и усмотрела в переписке сторон явное признание долга и вернула на новое рассмотрение.
Александр Кудряшов
адвокат
Ранее бывшая супруга сына Кадышевой заявила, что он разводит женщин на деньги. По ее словам, молодой человек делает это профессионально.