Адвокат Кудряшов: «кредитовавшие» сына Кадышевой женщины могут вернуть деньги

Григорий Костюк, сын Надежды Кадышевой, оказался в центре денежного скандала. Молодой человек задолжал своей бывшей девушке миллионы рублей, о чем она рассказала в интервью журналистам. Россиянка, ставшая кредитором для экс-избранника, пыталась вернуть средства, но безуспешно. Костюк получал деньги наличными и не оставлял никаких расписок. Казалось бы, шансов на возвращение огромной суммы у пострадавшей нет. Однако адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что разбирательство может получить новый виток.

Всего долгов накопилось на 20 млн рублей. Из них девушке удалось вернуть 10,5 миллиона. Остальную часть пострадавшая хотела отсудить, но дело успехом не увенчалось. В суде Григорий заявил, что ничего не должен бывшей. А чеков, расписок и истории операций у истца не оказалось. Поэтому доказать долг оказалось крайне трудно.