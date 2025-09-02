«Абсолютно несправедливо»: юрист Трофимова встала на защиту москвича, которого не взяли на работу из-за голоса
© Freepik
Житель столицы РФ столкнулся с дискриминацией в области трудового права. Мужчину отказались брать на работу из-за голоса. По словам юриста Любавы Трофимовой, данное решение незаконно.
В беседе с сайтом «Страсти» специалист заявила, что если голос не мешает выполнять работу, то отказывать из-за него — это дискриминация. В России, по словам Трофимовой, работодатели часто смотрят на внешность, голос или манеру речи, но это не значит, что это правильно. Справедливость здесь хромает, потому что трудовое право должно защищать от таких предубеждений, а не заставлять людей менять себя под рынок.
В Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) есть статья 3, которая прямо запрещает дискриминацию в сфере труда. Там сказано, что никто не может быть ограничен в правах по признакам, не связанным с деловыми качествами — пол, возраст, внешность, состояние здоровья и т. д. Голос, особенно если он связан с медицинским состоянием, как раз подпадает под это: если это не влияет на производительность, отказ незаконен. Еще статья 64 ТК РФ говорит о необоснованном отказе в приеме на работу — работодатель обязан объяснить причины, и они должны быть реальными, а не «голос не тот». Если отказ мотивирован предрассудками, это нарушение. Кроме того, есть Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий, которую Россия ратифицировала, — она тоже подчеркивает равенство возможностей.
Любава Трофимова
Судебный юрист
Юрист привела пример похожей ситуации из практики. В 2025 году, по словам Любавы, был случай с москвичом — ему отказывали именно из-за высокого тембра, и только после операции он смог устроиться на работу. Также в судебной практике есть дело из Третьего кассационного суда, где инстанция заставила работодателя принять человека на работу даже если вакансий якобы нет, потому что отказ в приеме на работу был незаконным. Там не про голос, заявила Трофимова, но принцип тот же: если дискриминация доказана, суд встает на сторону работника.
Я считаю, что если бы мужчина пошел в суд, у него могли бы быть аргументы — особенно если собрать отказы в письменном виде или записи собеседований. Я думаю, он бы смог выиграть дело, благо положительная практика подобных споров имеется.
Любава Трофимова
Судебный юрист
Ранее психотерапевт Екатерина Кожадей в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о смертельной опасности переработок. По словам врача, отсутствие болезней не гранулирует отсутствие летального исхода.