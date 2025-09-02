«Абсолютно несправедливо»: юрист Трофимова встала на защиту москвича, которого не взяли на работу из-за голоса

В Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) есть статья 3, которая прямо запрещает дискриминацию в сфере труда. Там сказано, что никто не может быть ограничен в правах по признакам, не связанным с деловыми качествами — пол, возраст, внешность, состояние здоровья и т. д. Голос, особенно если он связан с медицинским состоянием, как раз подпадает под это: если это не влияет на производительность, отказ незаконен. Еще статья 64 ТК РФ говорит о необоснованном отказе в приеме на работу — работодатель обязан объяснить причины, и они должны быть реальными, а не «голос не тот». Если отказ мотивирован предрассудками, это нарушение. Кроме того, есть Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области труда и занятий, которую Россия ратифицировала, — она тоже подчеркивает равенство возможностей.