55-летний ведущий Владимир Тишко заявил, что хочет еще детей

Российский телеведущий Владимир Тишко, которому в конце прошлого года исполнилось 55 лет и у которого есть взрослая дочь, думает о том, чтобы завести еще детей. В беседе с сайтом «Страсти» он рассказал, что ему нравится чувствовать себя отцом.

«Конечно, допускаю [что захочу еще детей]… Более того — подумываю об этом. Дети — это великое чудо, и, если бог даст, буду счастлив еще раз пережить эти невероятные ощущения быть отцом», — объяснил он.

С дочерью, как мы писали ранее, ведущий поддерживает теплые отношения — Тишко говорит, что искренне восхищается ей.

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