«Может, даже слишком»: Владимир Тишко раскрыл правду об отношениях с дочерью

Телеведущий Владимир Тишко нежно любит свою уже взрослую дочь и поддерживает с ней отличные отношения. В беседе с сайтом «Страсти» он сказал в ее адрес много очень нежных слов.

«С доченькой, с Дашулей, у меня отличные отношения. Она восхитительна, прекрасна, но очень своенравна. Так что бывает всякое, но я восхищен ею. Она моя любовь. Она творческая личность, может, даже слишком», — восторженно поделился он.

По словам Тишко, его дочь занимается пластической импровизацией и изобразительным искусством, фотографией. Они с отцом видятся «по мере возможности».

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