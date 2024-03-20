«Уговаривала долго»: Диана Арбенина раскрыла подробности съемок в фильме Валерии Гай Германики

Певица Диана Арбенина заявила, что режиссер Валерия Гай Германика долго уговаривала ее сняться в фильме «Обоюдное согласие». Об этом она рассказала на премьере картины. На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Арбенина призналась, что «никого не умеет играть» - она такая, какая есть, а идея была режиссера. Поэтому певица предложила журналистам задать вопросы Германике.

На уточняющий вопрос, сразу ли певица согласилась принять участие в съемках, ответила: «Нет. Не сразу. Я целое лето пыталась (увильнуть, показала жест – прим.). Потом подумала, почему бы нет. Это ж тоже рок-н-ролл».

Арбенина добавила, что режиссер долго уговаривала ее. При этом они уже были знакомы – в свое время певица сняла с Германикой клип.