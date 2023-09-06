30% россиянок планируют беременность, чтобы не родить ребенка под знаком Скорпиона

Планирование беременности – это целый комплекс мероприятий, направленных на то, чтобы ребенок родился здоровым. При этом, как оказалось, будущие мамы задумываются не только о физическом благополучии своего чада, но и о том, под каким знаком зодиака он родится. Команда приложения TryBaby — первый прикорм поделилась с порталом «Страсти» результатами исследования, которое они провели среди родителей малышей от 4 до 12 месяцев.

В ходе опроса выяснилось, что 9,7% молодых мам планировали родить ребенка определенного знака зодиака, а самыми востребованными знаками оказались Лев и Дева.

Также ответы на вопрос (с множественным вариантом ответа) «Под каким знаком вы не хотели бы родить ребенка?», распределились следующим образом:

Нет таких знаков – 36%

Скорпион – 30%

Близнецы – 15%

Рыбы – 14%

Овен – 14%

Остальные знаки оказались менее, чем по 10%.

Почти половина родителей (49,5%) также отметили, что не верят в астрологию. При этом почти столько же опрошенных (49%) все же специально выбирали дату рождения ребенка и знак зодиака сами. А 1,5% даже обращались к профессиональному астрологу за помощью в выборе даты зачатия и родов.

Самыми востребованными знаками зодиака стали Лев и Дева, их выбрали по 27% опрошенных. Причиной выбора чаще всего становился хороший характер знака (81%), вера в ярко выраженные таланты и то, что близкий человек также рожден под этим зодиаком (по 36% соответственно). Только 9% уверены, что выбранная дата рождения принесет удачу и богатство.

А, наоборот, отказаться от определенных дат в календаре мам заставляло то, что на жизненном пути они встречали неприятных людей определенного знака зодиака, плохой характер и страх постоянных неудач ребенка. 10% в вопросе ответили, что ребенок, независимо от созвездия, — большое счастье в семье.

Ранее мы рассказывали, как не дойти до развода, если взгляды на воспитание ребенка не совпадают. Не менее интересным по теме родительства является материал о том, в каком возрасте и как следует вести беседу с ребенком о его появлении на свет.