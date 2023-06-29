«Откуда я взялся?»: в каком возрасте и как следует разговаривать с ребенком о его происхождении
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Как правило, дети начинают задавать вопросы о своем происхождении в возрасте от 3 до 5 лет. Задача родителей состоит в том, чтобы предоставить им доступную и корректную информацию, учитывая их возраст и уровень понимания. О том, как это сделать, порталу «Страсти» рассказал Игорь Пугачев, гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania.
Ответы на детские вопросы о происхождении по возрастам
Дети до 2-3 лет
В этом возрасте дети начинают интересоваться своим телом, в том числе половыми органами, и выясняют признаки отличия девочек и мальчиков, женщин и мужчин. Важно говорить ребенку о его теле, называя его части и функции, чтобы он осознавал свое тело.
Дети 3-4 лет
Дети этого возраста часто задают вопросы о том, откуда берутся дети и где они раньше были, а также почему у женщин бывают огромные животы. На этом этапе можно рассказать ребенку, что дети растут в животе у мамы.
Пример ответа: «Ты рос в моем животе, а потом родился и стал нашим маленьким мальчиком (или девочкой)».
Дети 5-6 лет
В этом возрасте дети начинают интересоваться тем, как они попали в живот мамы и как оттуда родились. Здесь родителям стоит рассказать о том, что дети появляются благодаря любви между мамой и папой.
Пример ответа: «Папа дал маме семечко, из которого в её животе вырос малыш».
Дети 6-8 лет
На данном этапе дети могут задавать более сложные вопросы, касающиеся роли папы в процессе зачатия, причин сходства с родителями и возможности рождения детей у их сверстников.
В этом возрасте можно объяснить ребенку, что для появления ребенка мама и папа должны быть взрослыми и любить друг друга, а также немного рассказать о процессе зачатия и рождения детей. Пример ответа: «Когда мама и папа очень любят друг друга, они могут создать новую жизнь. Ты появился на свет из-за нашей любви, и мы очень рады, что у нас есть ты».
Игорь Пугачев
Гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania
Что важно рассказать ребенку о сексуальных отношениях?
Сексуальное образование должно быть адаптировано к возрасту и уровню развития детей и подростков. Рассмотрим, какую информацию стоит рассказывать в соответствии с возрастом.
Дети 3-4 года
В этом возрасте дети начинают задавать вопросы о своем теле и происхождении. Родителям рекомендуется отвечать просто и доступно, используя корректные названия половых органов и объясняя разницу между мальчиками и девочками.
Дети 5-6 лет
На этом этапе дети интересуются вопросами, связанными с беременностью и рождением младших братьев и сестер. Родителям следует объяснить основы процесса зачатия и роста малыша внутри мамы, избегая сложных деталей и историй об «аистах» и «капусте».
Дети 7-8 лет
Следует рассказать об изменениях, которые произойдут с их телом в ближайшем будущем, а также о процессе сексуального взаимодействия и возникновении детей.
Дети 8-9 лет
Можно начать разговор о контрацепции, объяснив, какие методы защиты существуют, зачем они нужны и какие могут быть последствия, в случае пренебрежения защитой.
10+
Стоит обсуждать разные аспекты сексуальности, такие как физические и эмоциональные изменения, отношения между полами, сексуальное поведение, контрацепцию и защиту от заболеваний.
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