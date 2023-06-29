«Откуда я взялся?»: в каком возрасте и как следует разговаривать с ребенком о его происхождении

Как правило, дети начинают задавать вопросы о своем происхождении в возрасте от 3 до 5 лет. Задача родителей состоит в том, чтобы предоставить им доступную и корректную информацию, учитывая их возраст и уровень понимания. О том, как это сделать, порталу «Страсти» рассказал Игорь Пугачев, гендиректор группы компаний по комплексному развитию и отдыху детей Sportzania.

Ответы на детские вопросы о происхождении по возрастам

Дети до 2-3 лет

В этом возрасте дети начинают интересоваться своим телом, в том числе половыми органами, и выясняют признаки отличия девочек и мальчиков, женщин и мужчин. Важно говорить ребенку о его теле, называя его части и функции, чтобы он осознавал свое тело.

Дети 3-4 лет

Дети этого возраста часто задают вопросы о том, откуда берутся дети и где они раньше были, а также почему у женщин бывают огромные животы. На этом этапе можно рассказать ребенку, что дети растут в животе у мамы.

Пример ответа: «Ты рос в моем животе, а потом родился и стал нашим маленьким мальчиком (или девочкой)».

Дети 5-6 лет

В этом возрасте дети начинают интересоваться тем, как они попали в живот мамы и как оттуда родились. Здесь родителям стоит рассказать о том, что дети появляются благодаря любви между мамой и папой.

Пример ответа: «Папа дал маме семечко, из которого в её животе вырос малыш».

Дети 6-8 лет

На данном этапе дети могут задавать более сложные вопросы, касающиеся роли папы в процессе зачатия, причин сходства с родителями и возможности рождения детей у их сверстников.