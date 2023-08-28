Как не дойти до развода, если взгляды на воспитание детей не совпадают

Взгляды на воспитание детей в паре не совпадают тогда, когда в их родительских семьях они были разными. В таком случае то, что является естественным и неосознанно встроенным в поведение для одного, становится местом непонимания для другого. Поговорили с психологом Мариной Философ о том, как прийти к пониманию с партнером и найти с ним точки пересечения в вопросе воспитания детей.

Как бы банально ни звучало, очень важно оказавшись в такой ситуации разговаривать друг с другом и пояснять, почему те или иные ценности, правила, нормы поведения вы считаете правильными, а другие неприемлемыми по отношению к своим детям.

«И тут важно убрать категоричность, так как у вас один опыт воспитания, пройдя который вы смогли выжить и приобрести ценные качества, а у вашего партнера – опыт другой. В формате конкуренции норм и желании продавить друг друга, этот вопрос не решится, а приведет лишь к скандалам», - поясняет психолог.

По ее словам, хорошо помогает договариваться понимание того факта, что если у родителей разные требования к ребенку, это может привести к серьезным внутриличностным конфликтам внутри ребенка. Он может не знать, как правильно поступить, если один из родителей одобряет его поведение, а другой – нет. Это может вызвать у ребенка чувство беспомощности и непонимания, он может стать замкнутым и безынициативным, может бояться сделать выбор и проявлять себя, так как внутри него мир превратится в систему с противоречивыми сигналами.