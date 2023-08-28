Как не дойти до развода, если взгляды на воспитание детей не совпадают
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Взгляды на воспитание детей в паре не совпадают тогда, когда в их родительских семьях они были разными. В таком случае то, что является естественным и неосознанно встроенным в поведение для одного, становится местом непонимания для другого. Поговорили с психологом Мариной Философ о том, как прийти к пониманию с партнером и найти с ним точки пересечения в вопросе воспитания детей.
Как бы банально ни звучало, очень важно оказавшись в такой ситуации разговаривать друг с другом и пояснять, почему те или иные ценности, правила, нормы поведения вы считаете правильными, а другие неприемлемыми по отношению к своим детям.
«И тут важно убрать категоричность, так как у вас один опыт воспитания, пройдя который вы смогли выжить и приобрести ценные качества, а у вашего партнера – опыт другой. В формате конкуренции норм и желании продавить друг друга, этот вопрос не решится, а приведет лишь к скандалам», - поясняет психолог.
По ее словам, хорошо помогает договариваться понимание того факта, что если у родителей разные требования к ребенку, это может привести к серьезным внутриличностным конфликтам внутри ребенка. Он может не знать, как правильно поступить, если один из родителей одобряет его поведение, а другой – нет. Это может вызвать у ребенка чувство беспомощности и непонимания, он может стать замкнутым и безынициативным, может бояться сделать выбор и проявлять себя, так как внутри него мир превратится в систему с противоречивыми сигналами.
Другая крайность – ребенок может начать использовать разногласия между родителями для своих целей, что может привести к манипулятивному поведению и нарушению доверия между родителями. Поэтому важно, чтобы родители общались и согласовывали свои требования к ребенку, чтобы создать ему ясность и стабильность в воспитании.
Марина Философ
Психолог
Специалист подчеркивает: все становится легче, если понять, что воспитание – это вообще не про правила, которые вы придумываете, а про то, как вашему ребёнку, с его особенностями характера, склонностями психики максимально хорошо для себя и окружающих адаптироваться в этой жизни. Тогда прекращаются споры и начинается настоящее изучение и знакомство со своим ребенком. «И если у вас несколько детей, то и методы воспитания у вас могут быть для каждого ребёнка свои».
В случаях, когда никак невозможно договориться, выходом может стать разделение обязанностей. Например, жесткость папы может быть уместна в спорте, дипломатичность мамы – в построении отношений в семье, с другими людьми. Каждый из вас может заниматься тем, что ему более близко и интересно.
«Если вам трудно договориться, и вы чувствуете, что это начинает негативно влиять на ребёнка, лучше вовремя обратитесь за помощью к специалисту: психологу, семейному психологу, педагогу-психологу. Они могут помочь вам найти решение и научить эффективному взаимодействию в воспитании детей», - заключила Марина Философ.
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