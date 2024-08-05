22-летняя певица Валя Карнавал потеряла сознание

22-летняя певица Валя Карнавал рассказала, что потеряла сознание во время съемок клипа на песню «Вдох-выдох». Эксклюзивные подробности приводит сайт «Страсти».

У певицы интересовались, на какие эксперименты ей пришлось пойти для создания клипа. Карнавал призналась, что получила солнечный удар и потеряла сознание.

«Во время самих съемок мы столкнулись с разными трудностями в связи с погодными условиями. Съемки клипа проходили в степи, и палило очень сильное солнце, от чего я получила солнечный удар и некоторое время провела без сознания», - призналась артистка.

Несмотря на сложности съемочного процесса, команда благополучно завершила работу.

Известно, что экс-солист группы «Банд'Эрос» Владимир Соллдатов для съемок с Карнавал похудел на 20 кг. Чтобы скинуть лишний вес, потребовались 2,5 месяца.

Подробнее о создании клипа, а также творческих планах Карнавал, ее съемках в сериале, читайте в нашем интервью.