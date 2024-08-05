«Я сама сочиняю собственные треки»: певица Валя Карнавал о творческих планах и съемках в сериале
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К 22 годам она выпустила книгу, записала мини-альбом, попала на пятое место рейтинга Forbes как самый высокооплачиваемый тиктокер, снялась в нескольких фильмах. И это, кажется, только начало. В ее работах всё неординарно и «с вызовом»: первый хит под названием «Психушка», книга «Здарова, бандиты!» и конфликт с певицей Ларисой Долиной, который хоть и закончился, вряд ли когда-то забудется. Сайт «Страсти» пообщался с певицей Валей Карнавал, узнал о ее творческих планах, съемках в сериале, а также пообщался о популярности и судействе в «Битве поколений».
Как, по вашему мнению, не стать заложником одной песни? Как оставаться популярной долгое время? Есть какие-нибудь секреты?
Чтобы не стать заложником одной песни, нужно быть многогранным человеком: экспериментировать с жанрами, создавать разные форматы контента, постоянно развиваться и творить. На мой взгляд, ключ к системному успеху– это качественная работа, уникальность и постоянное взаимодействие с аудиторией. Будьте открытыми и искренними, следите за новыми трендами, делитесь своей историей через музыку, не бойтесь рисковать и никогда не сдавайтесь, все обязательно получится!
Вы сами сочиняете песни или покупаете? Какую музыку слушаете? Какой жанр ближе всего?
Я сама сочиняю собственные треки и полностью погружаюсь в процесс их создания, но, безусловно, в этом мне помогает команда профессионалов, поэтому каждая песня – это большая и кропотливая работа.
Сколько треков на сегодняшний день вами спето, ведете учет? В 2023 году вы выпустили первый мини-альбом. Планируете еще альбомы?
Я не веду учет музыкальных композиций, для меня больше важен отклик аудитории на мое творчество. У артиста может быть много песен, но все они не будут откликаться слушателям, а может быть всего одна, но зато какая сильная!
И если говорить о моих планах, то я, конечно, не собираюсь останавливаться на достигнутом. Впереди нас вместе с вами ждет очень много новых музыкальных открытий и хитов!
Пользователи Сети отмечают вашу талантливую актерскую игру в клипах. В ноябре 2023 года вы рассказывали в соцсетях, что снимаетесь в сериале. Расскажите подробнее об этом проекте. Если нельзя раскрывать все секреты, то поделитесь, в каком жанре снят фильм и с кем снимались?
Всех секретов раскрывать я пока не могу, но сериал снят в жанре комедия, и, помимо меня, в нем снимались талантливые и полюбившиеся многим актеры, поэтому это будет очень крутой проект, который выйдет уже совсем скоро!
Вы были членом жюри в проекте «Битва поколений» на МУЗ-ТВ. Судили, в частности, певицу Ладу Дэнс. Трудно быть судьей, особенно артистов старшего поколения? Что было сложного лично для вас?
Конечно, всегда трудно быть членом жюри, ведь тебе приходится делать выбор, и неважно, какого возраста участники перед тобой. Но в этом и есть смысл соревнования, что кто-то должен победить, поэтому нужно стараться объективно оценивать участников и поддерживать их, и тогда все пройдет хорошо.
Владимир Солдатов скинул для съемок клипа «Вдох-выдох» с вами 20 кг. На какие эксперименты вам пришлось пойти?
Не могу сказать, что мне пришлось пойти на какие-то серьезные эксперименты для клипа, но во время самих съемок мы столкнулись с разными трудностями в связи с погодными условиями. Съемки клипа проходили в степи, и палило очень сильное солнце, от чего я получила солнечный удар и некоторое время провела без сознания. Но, несмотря на все сложности, наша команда максимально постаралась, чтобы удивить вас, поэтому обязательно смотрите наш клип на песню «Вдох- выдох»!
В июне Валя Карнавал выпустила клип с экс-солистом группы «Банд'Эрос» Владимиром Солдатовым. Он согласился раскрыть подробности создания ремейка, смысл клипа, а также рассказал об используемых в нем спецэффектах, которые сделали видео похожим на кино.
Прошло 15 лет со дня выхода первой версии хита «Вдох-выдох». Кому пришла идея сделать ремейк песни?
На протяжении долгого времени я получал огромное количество запросов от разных музыкантов в совокупности с различными знаками судьбы. Эта песня должна была приобрести современное звучание и выйти в новой редакции. Вместе с Валей Карнавал нам удалось сделать сочетание живой ностальгии и современных реалий.
В чем смысл клипа: ваш образ – мужчины в очках – это символ здравого смысла, судьбы? Он будто опекает молодую, красивую и талантливую героиню, которую сыграла Валя.
Мой герой — это глава секретной службы, задача которого присматривать за подростками со сверхспособностями. В силу возраста, бушующих гормонов, юношеского протеста и всего остального героиня Вали сбегает из-под этой опеки, потому что хочет приобрести самостоятельность. Она встречает человека, который делает ей больно - сталкивается с реальной жизнью. Поэтому да, если прочувствовать образ моего героя глубже, окажется что он ангел-хранитель и остается рядом, даже если пытаться от него отречься.
Клип напоминает фильм, использовали какие-то новые технологии? По вашему мнению, песня могла бы стать саундтреком к фильму? К какому?
Команда профессионалов, с которой мы работали, создает по-настоящему впечатляющие работы. Они снимают клипы на уровне «кино» и используют все доступные инструменты, включая спецэффекты, чтобы создавать качественную картинку. Нам очень хотелось создать мини-фильм в жанре фэнтези, подарить зрителю что-то впечатляющее.
Трек «Вдох-выдох» притягивает внимание разных поколений, сочетает в себе добрые, светлые и вечные чувства, которые можно «примерить» на многие картины. Я с большим уважением отношусь к сериалам, которые сейчас производятся в России на очень высоком профессиональном и креативном уровне. Будет здорово, если трек прозвучит в одном из них.
Какая была цель ремейка – превзойти оригинал? У новой песни немного изменен текст?
У нас не было цели превзойти оригинал. Мы сделали дерзкий сиквел и чувственный ремейк, с отсылками к первой версии трека. Наша задача была сделать этот перезапуск для людей, которые выросли на этой песне, всколыхнуть их чувства, но и юной аудитории нам тоже хотелось донести высокие смыслы.
И, мне кажется, что благодаря слаженной работе наших с Валей команд, получилось сделать самостоятельный трек, который становится в один ряд с мощными композициями нашего времени.
Многие пользователи Сети в комментариях под клипом отмечают, что песня отсылает их к прошлым воспоминаниям, кто-то встретил мужа, а те, кто слушали песню, будучи ребенком, сами стали родителями. Пишут, что клип очень трогательный, у кого-то при просмотре текут слезы. Ожидали такую реакцию слушателей?
Мы рады, что людям очень понравилось. Приятно читать такое большое количество положительных, эмоциональных комментариев, откликов. Я думаю, что такая реакция из-за того, что работа была сделана профессионально и искренне. Наша задача как артистов состоит в том, чтобы люди слушали и их сердца открывались, появлялись улыбки на лицах и сияли глаза. Спасибо всей команде и слушателям!