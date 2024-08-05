«Я сама сочиняю собственные треки»: певица Валя Карнавал о творческих планах и съемках в сериале

Как, по вашему мнению, не стать заложником одной песни? Как оставаться популярной долгое время? Есть какие-нибудь секреты?

Чтобы не стать заложником одной песни, нужно быть многогранным человеком: экспериментировать с жанрами, создавать разные форматы контента, постоянно развиваться и творить. На мой взгляд, ключ к системному успеху– это качественная работа, уникальность и постоянное взаимодействие с аудиторией. Будьте открытыми и искренними, следите за новыми трендами, делитесь своей историей через музыку, не бойтесь рисковать и никогда не сдавайтесь, все обязательно получится!

Вы сами сочиняете песни или покупаете? Какую музыку слушаете? Какой жанр ближе всего?

Я сама сочиняю собственные треки и полностью погружаюсь в процесс их создания, но, безусловно, в этом мне помогает команда профессионалов, поэтому каждая песня – это большая и кропотливая работа.

Сколько треков на сегодняшний день вами спето, ведете учет? В 2023 году вы выпустили первый мини-альбом. Планируете еще альбомы?

Я не веду учет музыкальных композиций, для меня больше важен отклик аудитории на мое творчество. У артиста может быть много песен, но все они не будут откликаться слушателям, а может быть всего одна, но зато какая сильная!

И если говорить о моих планах, то я, конечно, не собираюсь останавливаться на достигнутом. Впереди нас вместе с вами ждет очень много новых музыкальных открытий и хитов!