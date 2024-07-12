Экс-солист группы «Банд'Эрос» Владимир Солдатов похудел на 20 кг для съемок клипа с Валей Карнавал

Экс-солист группы «Банд'Эрос», автор хита «Ода нашей любви» Владимир Солдатов, выступающий под псевдонимом SOLDATOV, сбросил 20 кг перед съемками клипа. Артисту потребовалось 2,5 месяца. Подробности узнал сайт «Страсти».

Премьера клипа новой версии романтического хита «Вдох-Выдох», на который сделали ремейк автор оригинальной версии песни SOLDATOV (Ex T9) и популярная певица Валя Карнавал, состоялась 29 июня. Перед съемками Солдатов решил сбросить лишний вес.

Благодаря усиленной работе в спортзале, интервальному голоданию и правильному питанию под наблюдением нутрициолога, Владимиру удалось избавиться от 20 лишних кг.

«Я практиковал интервальное голодание, а также отказался от сахара, молочки, глютена. Если учесть, что я не ем мясо и мой рацион был преимущественно веганским, мне понадобилась помощь нутрициолога, чтобы разработать сбалансированный план питания и получить все необходимые микроэлементы. С дисциплиной в плане ранних подъемов и своевременного отхода ко сну у меня уже давно все в порядке, а вот спорт пришлось внедрить. В 36 лет лишние килограммы не выветриваются сами собой через открытую на ночь форточку, поэтому пришлось знатно попотеть и порой тренироваться дважды в день», - поделился Владимир Солдатов.

Клип на трек «Вдох-Выдох», в котором певец снялся в новом весе, представляет собой мини-фильм в жанре фэнтези. За неделю клип набрал более 4 миллионов просмотров на официальном канале Вали Карнавал.