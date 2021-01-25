Звездный диетолог рассказала, стоит ли есть бананы тем, кто сидит на диете

«Бананы — не лучший фрукт для людей, которые хотят потерять вес. Он содержит недостаточное количество клетчатки, регулирующей сахар в крови. Но тем не менее один банан в день в качестве перекуса между основными приемами пищи может быть в рационе. Когда я даю рекомендации людям с избыточным весом, бананы — в красной зоне», — пояснила эксперт.

По словам Королевой, всем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, лучше отдать предпочтение другим фруктам, в которых больше пищевых волокон. Среди них – яблоки, груши, грейпфруты, калорийность которых в разы ниже бананов, в каждом плоде которого в среднем 100-150 ккал, 25-30 г углеводов и 0,8-1,5 г белков.

Фото: pixabay

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